Mbappé, Neymar e Messi protagonizam coletiva de imprensa bizarra no Japão

No Japão para realizar uma série de amistosos de pré-temporada, o Paris Saint-Germain tem de cumprir uma agenda de entrevistas coletivas, e neste sábado levou Mbappé, Neymar, Messi e seu treinador Christophe Galtier para uma sábatina com os jornalistas locais. Com problemas técnicos na tradução simultânea das perguntas, os astros da equipe pouco conseguiram falar, mas protagonizaram cenas curiosas no evento.

Com problemas técnicos desde o começo, um dos entrevistados até tentou responder em japonês que não estava recebendo os áudios traduzidos. Pouco depois, o problema foi contornado. Messi e Neymar optaram por responder os questionamentos em espanhol. O brasileiro, inclusive, foi questionado por jornalistas o motivo de não responder em francês e rebateu dizendo que a assessoria do clube não tinha indicado para ele uma língua padrão para as respostas. Durante o evento, Neymar e Messi foram flagrados interagindo em diversas oportunidades, com Mbappé mais isolado da dupla.

Em meio aos problemas técnicos do evento, o quarteto não se alongou nas respostas e tentou contornar a situação com bom humor. Após a situação ser contornada, Mbappé, em francês, agradeceu o carinho do povo japonês com sua equipe: “É um prazer estarmos aqui. Tivemos uma recepção calorosa no aeroporto e no caminho para nosso hotel. Agora esperamos que os próximos dez dias aqui sejam incríveis, com uma boa preparação, mas também queremos conhecer este país que tem tantos lugares maravilhosos”. Enquanto o astro francês respondia, foi possível flagar Neymar e Messi conversando e dando risadas paralelamente.

Messi, por sua vez, respondeu em espanhol e se mostrou feliz em retornar ao Japão. “É um prazer estar aqui novamente. Fazia muito tempo que eu não vinha aqui. Sabemos como as pessoas aqui são fanáticas e o carinho que têm por este clube. Estamos felizes de estarmos aqui e queremos que isso seja bom para todos”, afirmou. Pouco depois, os astros encerraram o bate papo e iniciaram a interação com os presentes, batendo bola com os torcedores que estavam no local e distribuindo autógrafos.

Em suas redes sociais, a equipe publicou um resumo do primeiro dia de atividades da equipe no país, desde a aterrisagem do avião da equipe no país.. Além do primeiro contato com a imprensa, a equipe já foi à campo para uma sessão de treinos comandada por Christophe Galtier.

Em meio a sua pré-temporada, a equipe parisiense fará três jogos contra times locais: Kawasaki Frontale, na próxima quarta-feira, Urawa Red Diamonds, no próximo sábado e Gamba Osaka, no dia 25/07, numa segunda-feira. O primeiro compromisso oficial da equipe na temporada 2022/2023 será frente ao Nantes, dia 31/07, na final da Supercopa francesa.