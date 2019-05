Mbappé não alcança Messi pela Chuteira de Ouro, Caen é rebaixado na França

Kylian Mbappé, que precisava de quatro gols para igualar Lionel Messi na briga pela Chuteira de Ouro da temporada, anotou só um na derrota do PSG para o Reims (3-1), na última rodada do Campeonato Francês, na qual foi confirmado o rebaixamento do Caen.

Pouca coisa restava ser decidida na tabela nesta 38ª rodada da Ligue 1, a não ser conhecer a equipe que se juntaria ao Guingamp na segunda divisão no ano que vem.

Várias equipes lutavam contra o rebaixamento e, no fim, foi o Caen que caiu, após perder por 1 a 0 em casa para o Bordeaux.

O Dijon, única equipe que não dependia só de si, foi beneficiado pelo tropeço do Caen e, graças à vitória por 2 a 1 sobre o Toulouse, terminou a Ligue 1 na 18ª colocação. Assim, terá que disputar uma repescagem de rebaixamento/acesso contra o Lens, da segunda divisão.

O Monaco encerrou sua péssima temporada com uma nova derrota, a 18ª em 38 rodadas, no clássico regional contra o Nice, mas se manteve na elite do futebol francês.

Entre as equipes do topo da tabela, a única dúvida era se Mbappé conseguiria alcançar Messi na briga entre os dois craques pela artilharia continental na temporada.

A jovem estrela francesa precisava de quatro gols para igualar a marca do astro argentino (32 contra 36), mas só balançou as redes uma vez contra o Reims, o que garantiu prêmio individual para Messi.

Mas o gol de Mbappé não serviu para nada, já que o PSG foi derrotado por 3 a 1, encerrando sua temporada campeã com 91 pontos, 16 a mais que o Lille, que perdeu pelo mesmo placar para o Rennes.

O pódio do Campeonato Francês foi completado pelo Lyon, que fechou a temporada com vitória por 3 a 2 sobre o Nîmes.

— Programação e resultados da 38ª rodada do Campeonato francês:

– Sexta-feira:

Reims – PSG 3 – 1

Angers – Saint-Etienne 1 – 1

Caen – Bordeaux 0 – 1

Dijon – Toulouse 2 – 1

Olympique de Marselha – Montpellier 1 – 0

Nantes – Strasbourg 0 – 1

Rennes – Lille 3 – 1

Nice – Monaco 2 – 0

Amiens – Guingamp 2 – 1

Nîmes – Lyon 2 – 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 91 38 29 4 5 105 35 70

2. Lille 75 38 22 9 7 68 33 35

3. Lyon 72 38 21 9 8 70 47 23

4. Saint-Etienne 66 38 19 9 10 59 41 18

5. Olympique de Marselha 61 38 18 7 13 60 52 8

6. Montpellier 59 38 15 14 9 53 42 11

7. Nice 56 38 15 11 12 30 35 -5

8. Reims 55 38 13 16 9 39 42 -3

9. Nîmes 53 38 15 8 15 57 58 -1

10. Rennes 52 38 13 13 12 55 52 3

11. Strasbourg 49 38 11 16 11 58 48 10

12. Nantes 48 38 13 9 16 48 48 0

13. Angers 46 38 10 16 12 44 49 -5

14. Bordeaux 41 38 10 11 17 34 42 -8

15. Amiens 38 38 9 11 18 31 52 -21

16. Toulouse 38 38 8 14 16 35 57 -22

17. Monaco 36 38 8 12 18 38 57 -19

18. Dijon 34 38 9 7 22 31 60 -29

19. Caen 33 38 7 12 19 29 54 -25

20. Guingamp 27 38 5 12 21 28 68 -40

./bds/mcd/am