Mbappé marca de pênalti no fim, PSG empata com Newcastle e só depende de si na Champions

Com um pênalti convertido nos últimos instantes (90’+8), Kylian Mbappé salvou de um desastre o Paris Saint-Germain, que com o empate em 1 a 1 conseguido no Parque dos Príncipes contra o Newcastle, só depende de si na última rodada para conseguir a vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Porém, o PSG (7 pontos) terá que vencer o Dortmund, enquanto o clube alemão (com 10 pontos) entrará em campo com a tranquilidade de ter a classificação garantida graças à vitória por 3 a 1 também nesta terça em sua visita ao Milan.

Ingleses e italianos (ambos com 5) vão precisar torcer por um tropeço do time francês para sonhar com a segunda vaga.

No Parque dos Príncipes, a equipe comandada pelo técnico Luis Enrique começou logo cedo a procurar o gol, mas nem Fabián Ruiz (3′) nem Mbappé (9′) conseguiram marcar.

O contrário aconteceu com o centroavante sueco Alexander Isak, que primeiro ameaçou com um chute em que a bola subiu demais após um cruzamento de Miguel Almirón (12′), mas que não perdoou minutos depois, aproveitando um erro do goleiro Donnarumma ao ceder o rebote em um disparo do paraguaio Almirón (24′).

Foi difícil para os parisienses reagirem. Embora Achraf Hakimi e Ousmane Dembelé tenham se mostrado muito atuantes pelo lado esquerdo, os donos da casa pecavam nos últimos metros para criar perigo real diante da baliza defendida por Nick Pope.

– Mbappé admite falhas nas conclusões –

O segundo tempo foi de cerco do PSG à área da equipe inglesa, com várias chances criadas. Mas o empate só veio nos últimos instantes.

Com a ajuda do VAR, o árbitro marcou pênalti após um toque de mão na bola do jovem lateral-direito inglês Valentino Livramento. Apesar da enorme responsabilidade sobre suas costas, Mbappé não hesitou e converteu, dando mais tranquilidade ao Paris Saint-Germain.

“Em jogos como este temos que ‘matar’, tivemos muitas oportunidades claras e deveríamos ter vencido amplamente. É frustrante porque dominamos do início ao fim”, disse o atacante após o jogo.

O craque francês, recentemente criticado pelo seu treinador Luis Enrique, que exigiu mais envolvimento no jogo, lamentou a falta de sucesso na finalização: “Não é um problema de estrutura, de organização (da equipe), mas de nós mesmos, os jogadores, temos que nos aplicar mais na frente do gol”.

Luis Enrique concordou com o seu jogador na análise: “Sem dúvida devíamos ter vencido. Acho que foi um dos jogos mais completos da nossa parte. Fomos melhores que o Newcastle, mas futebol é isso”.

