Mbappé faz hat-trick, Neymar marca dois e PSG tritura Lille pelo Francês

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 17:54 Compartilhe

Todo dia um diferente! O PSG goleou o Lille fora de casa por 7 a 1 neste domingo, em jogo válido pela 3ª rodada da Ligue 1, o Campeonato Francês. Mbappé (três vezes), Messi, Hakimi e Neymar (duas vezes) marcaram para o time parisiense na goleada; Bamba fez o gol de honra dos mandantes.

A noite foi da dupla Mbappé-Neymar, que esteve no centro das atenções do mundo do futebol nesta semana por conta do conflito entre os dois. O show da dupla serviu também para amenizar o clima conturbado entre os dois.

GOL RELÂMPAGO

Mal deu tempo do Lille correr. Logo aos oito segundos, praticamente na saída de bola, Mbappé foi lançado por Messi, saiu na cara do goleiro Leo Jardim e abriu o placar para o PSG. Foi o gol mais rápido da história da Ligue 1.

TACADA DE SINUCA

Aos 27, Messi acionou a passagem do lateral Nuno Mendes na esquerda. O português devolveu na medida para o argentino, que tocou com categoria de pé direito no cantinho do goleiro do Lille, 2 a 0.

NEYMAR NELES

11 minutos depois, Neymar tabelou com Hakimi no lado direito do campo. O brasileiro lançou o marroquino, que só teve o trabalho de tirar do goleiro para fazer o terceiro gol do PSG na partida.

Aos 43, Neymar recebeu cavadinha de Messi e o brasileiro finalizou de primeira para concretizar a goleada parisiense ainda no primeiro tempo, 4 a 0 sobre os donos da casa.

+ Em jogo emocionante e de seis gols, Newcastle e Manchester City empatam na Premier League

Após o intervalo, o camisa 10 manteve o alto nível. Logo aos seis minutos de segundo tempo, Mbappé deu um corta-luz e deixou a bola passar para Neymar novamente, que finalizou com categoria no canto.

GOL DE HONRA

Logo depois, aos oito, o Lille conseguiu descontar. Em jogada pela esquerda com o lateral brasileiro Ismaily, Bamba aproveitou o cruzamento para finalizar no rebote de Donnarumma e marcar o único gol dos mandantes na partida.

FIM DA CRISE?

A noite era de Neymar e Mbappé. O brasileiro recebeu no meio e acionou o francês, que finalizou de canhota para fazer o sexto gol do PSG. A dupla voltou a aterrorizar a defesa do Lille pela última vez aos 43; mais um gol de Mbappé com assistência de Neymar, 7 a 1.

SEQUÊNCIA

Após a dura derrota sofrida em casa, o Lille buscará se recuperar na próxima rodada da Ligue 1 fora de casa diante do Ajaccio. O PSG, por sua vez, irá receber o Monaco no Parc des Princes no próximo final de semana, também em compromisso pelo Francês.

E MAIS: