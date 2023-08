Mbappé faz 2, e PSG vence primeira no Campeonato Francês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/08/2023 - 19:38 Compartilhe

Depois de acompanhar o primeiro jogo das arquibancadas, Kylian Mbappé voltou ao Parque dos Príncipes como titular neste sábado (26) e marcou dois gols na vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 1 sobre o Lens, a primeira da equipe pelo Campeonato Francês, em jogo válido pela 3ª rodada.

O astro francês tinha sido afastado no final de julho devido à queda de braço com a diretoria do PSG sobre sua renovação de contrato e ficou de da estreia da equipe na Ligue 1, no empate em casa com o Lorient em 0 a 0.

Na segunda rodada, contra o Toulouse, começou no banco e entrou no segundo tempo para marcar o gol da equipe no empate em 1 a 1.

Aplaudido pela torcida quando sua escalação foi anunciada, Mbappé mostrou desde o pontapé inicial que queria marcar em seu retorno ao time.

Mas quem abriu o placar para o PSG foi o espanhol Marco Asensio (45′), aproveitando assistência do meia Warren Zaïre-Emery.

No segundo tempo, Mbappé finalmente desencantou e ampliou para o time parisiense (52′), antes de fazer o terceiro já na reta final da partida (90′).

Nos acréscimos, o Lens ainda descontou com Morgan Guilavogui (90’+5), mas já não havia tempo para mais nada.

Depois de começar com dois empates nas duas primeiras rodadas, o PSG consegue mais três pontos para ocupar a quarta posição na tabela, a dois pontos do Monaco, que entra em campo no domingo, e do Olympique de Marselha, que mais cedo venceu o Brest por 2 a 0.

No estádio Vélodrome, o zagueiro congolês Chancel Mbemba abriu o placar para o Olympique logo aos 4 minutos de jogo e o meia senegalês Ismaila Sarr fechou o placar na segunda etapa (65′).

— Jogos da 3ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Nantes – Monaco 3 – 3

– Sábado:

Olympique de Marselha – Brest 2 – 0

PSG – Lens 3 – 1

– Domingo:

(08h00) Rennes – Le Havre





(10h00) Clermont-Ferrand FC – Metz

Strasbourg – Toulouse

Montpellier – Reims

(12h05) Lorient – Lille

(15h45) Nice – Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Monaco 7 3 2 1 0 10 5 5

2. Olympique de Marselha 7 3 2 1 0 6 3 3

3. Brest 6 3 2 0 1 5 5 0

4. PSG 5 3 1 2 0 4 2 2

5. Rennes 4 2 1 1 0 6 2 4

6. Montpellier 4 2 1 1 0 6 3 3





7. Lille 4 2 1 1 0 3 1 2

8. Toulouse 4 2 1 1 0 3 2 1

9. Reims 3 2 1 0 1 3 2 1

10. Strasbourg 3 2 1 0 1 2 4 -2

11. Nice 2 2 0 2 0 2 2 0

12. Lorient 2 2 0 2 0 1 1 0

13. Le Havre 1 2 0 1 1 3 4 -1

14. Lens 1 3 0 1 2 4 7 -3

15. Nantes 1 3 0 1 2 4 7 -3

16. Metz 1 2 0 1 1 3 7 -4

17. Lyon 0 2 0 0 2 2 6 -4

18. Clermont-Ferrand FC 0 2 0 0 2 2 6 -4

