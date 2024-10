Mbappé ‘está buscando sua melhor versão’, garante Ancelotti antes de ‘El Clásico’

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/10/2024 - 18:00 Para compartilhar:

Apesar de suas preocupações fora dos gramados, o atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, está em processo de evolução, garantiu seu treinador Carlo Ancelotti nesta sexta-feira (25), antes do primeiro “El Clásico” do astro francês pelo novo clube, contra o Barcelona.

“Estamos satisfeitos porque ele já marcou gols, é muito importante para a equipe porque, embora não tenha marcado contra o Dortmund, se fez muito presente nos dois primeiros gols”, explicou o técnico italiano na coletiva de imprensa anterior ao duelo contra o Barcelona no Santiago Bernabéu neste sábado.

“Aos poucos ele está buscando sua melhor versão, não temos pressa, nem eu, nem o elenco, nem ele. Acho que já estamos satisfeitos com o que ele está fazendo, obviamente, ele fará melhor porque tem todas as qualidades para fazer melhor”, acrescentou Ancelotti sobre Mbappé, alvo de uma investigação de estupro, segundo veículos da mídia sueca, após a sua recente passagem por Estocolmo, e no meio de uma disputa financeira com o Paris Saint-Germain.

Minutos antes do início da coletiva de imprensa, a Comissão Paritária de Recurso da Liga Francesa de Futebol (LFP) ordenou ao PSG o pagamento de 55 milhões de euros (R$ 338 milhões pela cotação atual) em salários e bônus pendentes exigidos por seu ex-astro, algo que o clube parisiense se recusa, segundo apurou a AFP junto a uma fonte próxima.

O capitão da seleção francesa, que desempenhou um papel importante na terça-feira na virada da equipe merengue sobre o Borussia Dortmund (5-2), não parece afetado pelo contexto extra-campo e encara o seu primeiro “El Clásico” contra o Barça como artilheiro do clube madrilenho (6 gols em 9 jogos do campeonato).

O treinador merengue falou sobre o bom momento da equipe “culé”, que vem de uma grande vitória por 4 a 1 sobre o Bayern Munique pela Liga dos Campeões. “A verdade é que estão muito bem e penso que, num jogo como o Clásico, como um dérbi, é muito difícil escolher um favorito. Felizmente ninguém me tira o sono neste momento”, afirmou.

O Real Madrid, atual campeão da Liga Espanhola, está três pontos atrás do rival Barcelona, líder com 27 pontos em 10 jogos e 33 gols marcados.

