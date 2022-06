Mbappé escolheu “jogar aqui por sua cidade, seu clube e seu país”, diz Khelaifi

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, elogiou, em entrevista ao jornal espanhol Marca, o craque francês Kylian Mbappé e sua decisão de permanecer no clube.

“Recusei 180 milhões (190 milhões de euros) no verão passado do Real Madrid porque sabia que Kylian queria ficar no PSG”, disse Al Khelaifi ao jornal Marca.





“Eu o conheço muito bem, sei o que ele e sua família querem e não se movem por dinheiro”, acrescentou o presidente do Paris Saint-Germain.

“Ele escolheu jogar aqui por sua cidade, seu clube e seu país, e pelo projeto esportivo. Ele só pensa em jogar e vencer”, acrescentou Khelaifi, que criticou o presidente da LaLiga, Javier Tebas.

“O que fazemos, fazemos porque sabemos que é possível. Não é nosso estilo falar de outras ligas, clubes ou federações. Não estamos dando aulas e não vamos permitir que ninguém nos dê aulas”, disse ele.

“Todo ano é a mesma coisa. Vamos continuar construindo nosso projeto”, insistiu o presidente do PSG.

Nos últimos dias Tebas voltou a atacar o PSG, a quem ele acusa de não respeitar o ‘fair play financeiro’.

A LaLiga apresentou queixas à Uefa contra o PSG e o Manchester City por “infringir as regras do ‘fair play financeiro'” e também quer pedir “a revogação do contrato de Mbappé”.

