Mbappé elogia momento do PSG e projeta chances na Champions: ‘Ambição de ganhá-la’

O Paris Saint-Germain começa na próxima terça-feira (6) a busca pelo título inédito da Champions League. O primeiro adversário já será um bom teste para a equipe comandada por Christophe Galtier. Mbappé, Messi e Neymar vão enfrentar a Juventus na França.







Ao lado do técnico Galtier, Mbappé projetou o que espera da temporada europeia e elogiou o atual momento vivido pelo PSG.

“O início da temporada é bem sucedido em todos os níveis. Quero ajudar o time em campo da melhor maneira possível”, começou o atacante.

Questionado sobre o seu protagonismo no clube francês, o camisa 7 adotou um tom mais ameno e preferiu enaltecer o elenco da equipe.

“Quero ter um bom desempenho em campo, ser o mais decisivo possível e conquistar o maior número possível de títulos. Nós, os atacantes, temos essa ambição de querer marcar, o treinador tem um olhar mais global. Ele é o capitão do navio, tem que aceitar as decisões do treinador, tudo o que ele faz é do interesse da equipe”, disse o francês.

Mbappé também afirmou que o atual momento é perfeito para enfrentar times do tamanho da Juventus. As duas equipes estreiam na Champions League 2022/23 na próxima terça no Parque dos Príncipes.

“Sempre quero vencer, e todos sabem que meu objetivo é fazer de tudo para vencer. A Champions League é muito difícil de ganhar, as grandes equipas estão todas fortalecidas, há muitas equipes que estão preparadas e armadas para a ganhar. Vamos lutar, fazer a melhor Liga dos Campeões possível e começar com a ambição de ganhá-la.”, completou.