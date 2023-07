Mbappé e Marquinhos retornam aos treinos com o PSG

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/07/2023 - 15:53 Compartilhe

O atacante francês Kylian Mbappé e o zagueiro brasileiro Marquinhos, além dos demais jogadores que defenderam suas seleções nas datas Fifa de junho, retornaram aos treinamentos com o Paris Saint-Germain nesta segunda-feira (17), informou o clube à AFP.

Outros nomes que retomaram as atividades foram os italianos Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti, os portugueses Danilo Pereira, Vitinha e Renato Sanchez, o espanhol Fabián Ruiz e o marroquino Achraf Hakimi. Todos passaram por testes físicos e exames médicos antes de irem ao centro de treinamento do PSG.

O goleiro costa-riquenho Keylor Navas, que voltou do empréstimo ao Nottingham Forest, e os novos reforços Milan Skriniar, Marco Asensio e Lee Kang-in, também treinaram nesta segunda-feira.

Mbappé segue no centro das atenções devido a sua situação contratual. Com vínculo até junho de 2024, ele já comunicou à diretoria do PSG que não vai ativar a cláusula de renovação automática até 2025.

Com isso, ele poderia ir para outra equipe sem render uma compensação financeira para o clube parisiense, que estuda a venda do jogador já nesta janela de transferências caso não chegue a um acordo para uma renovação de seu contrato.

“Kylian não pode sair de graça”, disse o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, durante a apresentação do espanhol Luis Enrique como novo técnico da equipe.

O dirigente deu prazo até o dia 31 de julho para que Mbappé tome uma decisão sobre seu futuro.

