Mbappé e Haaland ameaçam supremacia de Cristiano e Messi na Liga dos Campeões

A Liga dos Campeões da Europa é o campeonato que todo clube europeu almeja. Dá prestígio e paga boas cotas ao vencedor. Todo ano, 32 times privilegiados têm a oportunidade de disputar a taça que consagra o melhor da temporada no continente. Para se ter uma ideia, o milionário Paris Saint-Germain tenta a façanha de ganhá-la desde que Neymar foi contratado. Agora o clube tem Messi também, o que o faz uma franco favorito. Os confrontos da fase pré-eliminatória começaram no dia 22 de junho, e os grupos foram formados pela Uefa em sorteio realizado em Istambul, na Turquia. As partidas começam nesta terça-feira, dia 14.

Na última edição, o Chelsea bateu o Manchester City na final inglesa realizada no Estádio do Dragão, em Portugal. O vencedor da 66ª edição do torneio continental será conhecido na Rússia em 28 de maio de 2022, no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, casa do Zenit, clubes dos brasileiros Malcom e Claudinho.

Após o fim das etapas preliminares, seis times garantiram vaga para a fase de grupos. Foram eles: Young Boys (Suíça), Ludogorets Razgrad (Búlgaria), Benfica (Portugal), RB Salzburg (Áustria), Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e Sheriff (Moldávia). Todos conquistaram o direito de ingressar na disputa que dá a chance de brilhar no principal palco europeu. O Estadão faz um breve apresentação da competição, seus astros, os favoritos, a premiação e onde assistir suas partidas.

Quem para os times ingleses? – O Campeonato Inglês é o mais competitivo e o que mais gasta em transferências na Europa. Isso se reflete na Liga dos Campeões, claro. Em 2019, Liverpool e Tottenham disputaram a final da competição, que terminou com vitória dos Reds por 1 a 0. Um ano antes, o time treinado pelo alemão Jurgen Klopp já havia alcançado a decisão, mas parou no Real Madrid, o maior vencedor da Champions, com 13 conquistas, sendo três delas de forma consecutiva entre os anos de 2016 e 2018.

Em 2021, Chelsea e Manchester City fizeram um duelo equilibrado, mas quem levou a melhor foi a equipe do alemão Thomas Tuchel, vice-campeão com o PSG no ano passado, e peça importante da segunda conquista europeia dos londrinos após a saída do ídolo Frank Lampard do cargo. Desta vez, uma mudança de última hora mudou o rumo das apostas. O Manchester United contratou Cristiano Ronaldo. Sua chegada ao time e cidade onde já morou faz do United um candidato ao título da “orelhuda”, como a taça é carinhosamente chamada. O City, de Pep Guardiola, continua sendo também um dos postulantes ao trono.

Possíveis surpresas – Além da Atalanta, exemplo de sucesso na Itália, Ajax, Porto e Villarreal, atual campeão da Europa League, são times que correm por fora, mas que podem fazer campanhas surpreendentes nesta edição da disputa. Olho também no Milan, que retorna ao torneio após oito anos e é dono de sete taças da Liga dos Campeões, a última conquistada em 2007, quando o brasileiro Kaká foi eleito o melhor jogador do mundo vestindo sua camisa. Não tire também da briga o bem armado time do Leipzig e do Atlético de Madrid, de Suárez e do brasileiro bom de bola Thiago Cunha, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos.

Expectativa em Paris – Em um formato de competição diferente por causa da pandemia, o Paris Saint-Germain ficou muito perto de alcançar seu grande objetivo em 2020, quando perdeu a final para o Bayern de Munique por 1 a 0. Na última temporada, no entanto, caiu para o Manchester City na semifinal e amargou mais uma decepção. Não é segredo para ninguém na Europa que o PSG sonha com a Liga dos Campeões desde a chegada de Neymar.

Porém, a sorte (e o dinheiro) sorriu para os parisienses, que além de contar com Neymar e Mbappé, e dar as boas vindas a jogadores como Sergio Ramos, Wijnaldum e Hakimi, adicionou Lionel Messi em seu elenco. O argentino saiu do Barcelona após 17 anos, deixando os torcedores da equipe francesa esperançosos de que ele será o responsável em levar o clube fundado em 1970 à sua primeira glória em solo europeu. A expectativa é alta. O clube segurou Mbappé para formar o trio de ataque com Messi e Neymar.

Grupos da morte – Quis o destino que City e PSG caíssem no mesmo grupo. Dois clubes comprados por xeiques e que lidam com a pressão de conquistar títulos, nacionais e internacionais. Ainda no Grupo A, Leipzig e Brugge encaram a realidade de enfrentar os favoritos a vencer a Liga. No Grupo B, a promessa é de vários encontros interessantes. O Milan reedita a final de 2005 e 2007 contra o Liverpool, enquanto Porto e Atlético de Madrid fazem dessa chave uma das mais equilibradas de toda a competição.

Premiação – A partir da edição 2019-20, a Uefa definiu novas quantias pagas a todos os clubes que disputam o campeonato, incluindo os que estiveram na rodada preliminar. Estar na fase de grupos rende pouco mais de 15 milhões de euros (R$ 91 milhões) a cada time, uma vitória dá 2,7 milhões de euros (R$ 16 milhões), e 9,5 milhões de euros (R$ 58 milhões) é a cifra para quem se garantir entre os oito melhores. Somente pela vitória na decisão, o campeão leva para casa 19 milhões de euros (R$ 115 milhões). O vice não fica muito atrás, garantindo 15 milhões de euros aos cofres do clube.

Transmissão na TV – Para essa temporada, o SBT se tornou detentor dos direitos da Liga dos Campeões na TV aberta, vencendo a concorrência da Globo. Na fechada, o grupo Turner continua responsável pela transmissão das partidas até a temporada 2023-24 através da TNT. A novidade é que, além do Estádio TNT Sports, outro serviço de streaming estará disponível para exibir os jogos. Trata-se da HBO Max, plataforma que foi disponibilizada no mês passado.

Grupo A – Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig e Club Brugge

Sem Kane e CR7, Guardiola busca título inédito com o City







Apesar de uma oferta astronômica, os campeões ingleses não conseguiram tirar o atacante inglês do Tottenham, nem convenceram o português ex-Juventus a ‘virar a casaca’ em Manchester. De qualquer forma, Pep Guardiola tem um grande time em suas mãos e ainda espera o retorno de Kevin de Bruyne e Phil Foden, fora por lesões, para brigar pelo topo do Grupo A, junto com o Paris Saint-Germain.

PSG espera corresponder às expectativas com trio estelar no ataque

Mauricio Pocchetino ganhou um presente de Natal adiantado com a chegada de Messi à França. Porém, um sábio disse uma vez que ‘com grandes poderes, vem grandes responsabilidades’. Embora tenha um elenco talentoso à disposição, o técnico argentino sabe que a pressão por resultados é tão grande quanto a qualidade do elenco. Se tudo correr como o esperado, Messi, Neymar e Mbappé classificam o Paris Saint-Germain sem problemas para a próxima fase.

Leipzig na mira da Europa League

Além da saída do técnico Julian Nagelsmann para o Bayern de Munique, os alemães perderam jogadores importantes como os zagueiros Upamecano e Konaté na última janela de transferências. Por outro lado, se reforçaram com o defensor francês Simakan, ex-Strasbourg, e o atacante português André Silva, ex-Eintracht Frankfurt. Disputando vaga com dois times ricos e poderosos, a equipe comandada por Jesse Marsch ainda está no início de um novo trabalho e deve se contentar com uma oportunidade de jogar o segundo torneio mais importante do continente.

Club Brugge sem chances de sobreviver

Os belgas caíram possivelmente no pior grupo possível nessa Liga dos Campeões. Contando com um time tecnicamente pior do que os outros, eles têm como objetivo tentar surpreender em casa e não sofrer goleadas fora. No ataque, o brasileiro Wesley, emprestado pelo Aston Villa, é a esperança de bolas na rede para o terceiro colocado no Campeonato Belga.

Grupo B – Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan

Atlético é o único no grupo que não venceu uma Champions

Atuais campeões espanhóis, o Atlético de Madrid ainda almeja a Liga dos Campeões, taça que passou muito perto de conquistar em 2016, quando perdeu a decisão para o Real. Em um grupo muito equilibrado, a equipe de Diego Simeone não terá vida fácil para se garantir nas oitavas de final. Na última janela, o clube se reforçou com o meia argentino Rodrigo de Paul, que estava na Udinese, da Itália, o atacante brasileiro Matheus Cunha, campeão olímpico em Tóquio e ex-Hertha Berlin, da Alemanha, e acertou o retorno do francês Antoine Griezmann pouco antes do fechamento da janela europeia.

Com Van Djik de volta, Liverpool quer o título

Na última temporada, os ingleses não foram bem no Campeonato Inglês e caíram nas quartas da Champions para o Real Madrid. Neste ano, não foram os mais beneficiados no sorteio, mas possuem uma equipe muito qualificada, incluindo o zagueiro Virgil Van Djik. O holandês se recuperou de uma ruptura dos ligamentos cruzados e está de volta para comandar o setor defensivo do time de Jürgen Klopp.

Porto quer continuar surpreendendo

Os portugueses conseguiram uma classificação heroica na última edição da Liga dos Campeões ao eliminarem a Juventus em Turim na prorrogação do duelo de oitavas de final. Na fase seguinte, foram superados pelo campeão Chelsea, mas saíram por cima, com uma vitória por 1 a 0 fora de casa. Agora, a equipe de Sérgio Conceição pode muito bem sair da fase de grupos classificado como pode acabar na lanterna, dependendo dos resultados. A chave do sucesso está em somar pontos no Estádio do Dragão, local que costuma favorecer a equipe.

O tradicional Milan está de volta

Oito anos após sua última participação, os italianos tem a oportunidade de fazer uma campanha interessante em um torneio que já venceram sete vezes. Trazendo uma equipe jovem e bem treinada por Stefano Pioli, o Milan tem Olivier Giroud na frente para definir as jogadas. Dividir grupo com Atlético, Liverpool e Porto não era exatamente o que os milanistas esperavam, mas será interessante ver como o time se sai na elite europeia.

Grupo C – Sporting Lisboa, Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas

Sporting em um grande desafio

Depois de vencer o campeonato nacional, os portugueses querem se destacar em um palco maior. A última vez que estiveram na Liga dos Campeões foi na temporada 2017/18, e neste ano, o ex-jogador e atual técnico da equipe, Rúben Amorim, de apenas 36 anos, é o encarregado de liderar um time que tem como destaque o volante Palhinha, integrante da seleção portuguesa que disputou a Eurocopa 2020. O lateral Nuno Mendes, de apenas 19 anos, foi emprestado com opção de compra ao PSG no último dia de transferências.

Haaland é o jogador a ser parado no Borussia Dortmund

A essa altura, todos conhecem o norueguês Erling Haaland. Em 23 jogos na Champions, o atacante marcou 24 gols, metade com a camisa do clube alemão. Segurar um dos principais jogadores da Europa será a principal tarefa dos adversários. O Borussia perdeu Jadon Sancho para o Manchester United e não fez nenhuma movimentação para substituí-lo. No entanto, o veterano alemão Marco Reus e o belga Thorgan Hazard seguem na equipe e são referências do time composto por jovens promessas, como o inglês Jude Bellingham e o americano Giovanni Reyna.

Ajax quer chegar ao mata-mata

Na última edição, os holandeses não conseguiram passar da fase de grupos pela segunda vez consecutiva, ficando atrás de Liverpool e Atalanta. Em 2019, estiveram a minutos da final no Estádio Wanda Metropolitano se Lucas Moura não tivesse feito um milagre, marcando os três gols da classificação do Tottenham, incluindo um nos acréscimos do segundo tempo. Apesar do trauma, aquela campanha há dois anos é um exemplo de onde o técnico Erik ten Hag deseja chegar com seus jogadores. Antony e David Neres são os brasileiros na equipe, junto com o atacante Danilo, de 22 anos, recém promovido do Ajax B.

Único representante da Turquia, Besiktas sonha com classificação improvável

Após um final emocionante, os turcos foram campeões nacionais pela 16ª vez na última temporada, batendo os rivais Galatassaray e Fenerbahce. No ano passado, a equipe foi eliminada logo na segunda fase eliminatória da Liga dos Campeões para o PAOK de Abel Ferreira, hoje técnico do Palmeiras. O zagueiro Welinton, o lateral-direito Douglas e o volante Souza integram o elenco que espera surpreender nesse Grupo C.

Grupo D – Internazionale, Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff

Com novidades, Internazionale deseja esquecer vexame

Na seca desde a temporada 2009/10, os italianos enfim venceram um campeonato nacional, colocando um fim na hegemonia da Juventus. No cenário europeu, as coisas não andam nada bem para o clube de Milão. Em um grupo praticamente igual ao desse ano, a Internazionale amargou a lanterna e ficou de fora do mata-mata mais uma vez. Em meio a uma crise financeira, o clube perdeu Lukaku, vendido ao Chelsea, e Hakimi, que se transferiu para o Paris Saint-Germain. Simone Inzaghi, contratado para o lugar de Antonio Conte, recebeu Çalhanoglu, Joaquín Correa e Dzeko como reposições para iniciar sua caminhada como técnico no Giuseppe Meazza.

Sem Mbappé, Real Madrid tem time experiente para buscar a 14ª taça

Zidane saiu, Ancelotti chegou. O italiano que venceu a edição de 2013/14 da Liga dos Campeões substitui o francês que levantou a taça em três edições seguidas como treinador e tem nova chance de brilhar no torneio europeu, mesmo que sem a presença de Mbappé. O atacante francês acabou permanecendo na França, mas as opções ofensivas dos espanhóis não deixam a desejar. Benzema, Bale e Hazard formam o trio de ataque madrilenho, com Vinícius Júnior podendo roubar a vaga do belga na equipe titular. Nomes importantes e vitoriosos do elenco foram perdidos com as saídas de Sergio Ramos e Varane, mas David Alaba, ex-Bayern de Munique, foi contratado para acompanhar o brasileiro Éder Militão na zaga do Real.

Shakthar e os brasileiros

A relação entre Ucrânia e Brasil já é bem conhecida do grande público. Se contarmos Marlos e Júnior Moraes, naturalizados ucranianos, o Shakhtar Donetsk tem, ao todo, 13 brasileiros à disposição do italiano Roberto De Zerbi. Marlon, antigo zagueiro do Sassuolo, da Itália, e Pedrinho, ex-Corinthians e Benfica, são as mais novas adições da legião de brasileiros que atua no leste europeu. Antes de chegar à fase de grupos, a equipe precisou eliminar o Racing Genk, da Bélgica, e o Monaco, da França em disputas de ida e volta.

Primeiro time da Moldávia a disputar uma Liga dos Campeões, Sheriff faz história

O Sheriff não se intimidou e superou três fases pré-eliminatórias, mais um mata-mata, para, pela primeira vez, disputar uma edição do torneio mais importante do continente europeu. Teuta Durrës, Alashkert, Estrela Vermelha e Dínamo Zagreb foram as vítimas que passaram pelo caminho do maior campeão moldávio, com 19 títulos. Para a estreia na competição, o time tem três brasileiros no elenco: o lateral-esquerdo Cristiano, o volante Fernando Costanza e o atacante Bruno, que atua pelo lado direito do campo.

Grupo E – Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Dínamo de Kiev

Campeão em 2020, Bayern deve dominar a fase inicial

Adicionando apenas Upamecano e Sabitzer, ambos ex-RB Leipzig, como peças pontuais em uma equipe extremamente forte, os alemães começam mais uma edição de Liga dos Campeões. Julian Nagelsmann é o novo comandante, e Robert Lewandowski segue como o homem-gol no ataque. Kimmich, Sané, Gnabry e o interminável Thomas Müller serão fundamentais na missão de levar o Bayern ao sétimo título de Champions.

Barcelona tenta se encontrar sem Messi

Perder o maior ídolo de sua história não é fácil. O Barcelona precisou se despedir de Lionel Messi, que se transferiu para o Paris Saint-Germain. Sem ele, as chances de conquistar a ‘orelhuda’ diminuem vertiginosamente. Para essa temporada, Depay, Agüero e Luuk de Jong são as novidades no ataque do time treinado pelo holandês Ronald Koeman. Os jovens Pedri e Ansu Fati podem contribuir para um bom desempenho dos catalães. Os veteranos Piqué e Jordi Alba são a base de um time que perdeu sua principal referência técnica.

Benfica pode roubar vaga do Barça nas oitavas

O time de Jorge Jesus, português que deixou saudades aqui no Brasil, é o único invicto no campeonato nacional até agora. A possibilidade de se classificar para as oitavas normalmente seria pequena, mas com o Barcelona vivendo a era pós-Messi, a equipe ganha uma chance de ouro de contrariar as previsões e eliminar os espanhóis logo na fase de grupos. No ano passado, Abel Ferreira tirou Jesus da competição na terceira eliminatória, mas a história agora é outra. Entre os oito brasileiros da equipe, estão o zagueiro Lucas Veríssimo, ex-Santos, Éverton Cebolinha, ex-Grêmio, e Carlos Vinícius, jovem atacante emprestado pelo Tottenham, da Inglaterra.

Se os adversários deixarem, o Dínamo vai roubar pontos

Líderes do campeonato ucraniano, o Dínamo de Kiev está longe de ser favorito na fase de grupos. Porém, a equipe do romeno Mircea Lucescu tem condições de surpreender os times que não estiverem 100% focados e pontuar principalmente em casa, jogando no inverno.

Grupo F – Villarreal, Manchester United, Atalanta e Young Boys

Campeão da Europa League, Villarreal tem grande responsabilidade

Os espanhóis voltam a jogar a Liga dos Campeões após serem eliminados no Play-off da temporada 2016/17. Sob o comando de Unai Emery, a equipe que bateu justamente o Manchester United na final da Europa League em maio entra com moral na fase de grupos, mas sabendo que precisa apresentar um bom futebol. Para isso, se reforçou com dois jogadores vindos do Campeonato Inglês. Destaque para o atacante Arnaut Danjuma, ex-Bournemouth.

Favorito no grupo, United tem o retorno de CR7 como grande trunfo

Os ingleses já haviam tirado Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, para dividir a responsabilidade com Bruno Fernandes e Pogba. Há quase duas semanas, o clube de Manchester decidiu que não deixaria um de seus grandes ídolos vestir a camisa do rival. Foi assim que Cristiano Ronaldo deixou a Juventus e voltou a Old Trafford, o Teatro dos Sonhos. Com um plantel de qualidade e que ainda ganhou o francês Varane para o setor defensivo, a obrigação do United é passar em primeiro no grupo.

Atalanta na briga direta por vaga no mata-mata

O time de Gian Piero Gasperini chegou pelo menos às oitavas de final nas últimas duas edições de Liga dos Campeões. Jogando um futebol bonito e envolvente, os italianos mantiveram a base da temporada passada e adicionaram nomes que podem ajudar ao longo do ano, como o goleiro Juan Musso, ex-Udinese, o zagueiro Demiral, ex-Juventus, e o lateral Zappacosta, que teve um início interessante no Chelsea antes de perder espaço. O brasileiro naturalizado italiano Rafael Tolói segue na equipe, compartilhando o campo com nomes conhecidos do elenco, como Gosens, Malinovskyi e o colombiano Luis Muriel.

Young Boys chega empolgado, mas com poucas chances de classificação

O clube suíço deixou três adversários para trás nas fases preliminares. Os mais recentes foram os húngaros do Ferencváros. Apesar do feito, o time da capital Berna sabe que é improvável alcançar o mata-mata. O time tem jogadores novos, alguns mais experientes, e espera não se tornar o ‘saco de pancadas’ do grupo.

Grupo G – Lille, Sevilla, Red Bull Salzburg e Wolfsburg

Campeão francês, Lille se encontra em nova fase

Os vencedores da competição nacional na última temporada perderam nomes importantes do elenco, como Soumaré e Maignan. O português Renato Sanches foi recém-negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra .Além disso, o técnico Christophe Galtier decidiu deixar o clube para assumir o Nice. Em seu lugar, chegou Jocelyn Gourvennec, ex-jogador com passagens por vários times da França. A missão do novo treinador é colocar o Lille entre os 16 melhores da Europa, mas tudo depende do encaixe do time neste novo período. A equipe é jovem e dispõe de talentos promissores. O canadense Jonathan David e o americano Timothy Weah, filho de George Weah, lenda da Libéria e atual presidente do país, são exemplos disso.

Sevilla quer mais do que a Europa League

Na edição passada, os espanhóis foram eliminados em um duelo muito interessante contra o Borussia Dortmund, que rendeu nove gols nos jogos de ida e volta. Para este ano, o diretor de futebol do clube, o famoso Monchi, considerado o mago das contratações, conseguiu bons reforços para o técnico Julen Lopetegui. Rafa Mir, atacante espanhol que estava no Wolverhampton, é um deles. O lateral argentino Montiel, ex-River Plate, e o volante dinamarquês Delaney, anteriormente no Borussia Dormund, também serão opções interessantes para Lopetegui, juntamente com Erik Lamela, que deixou Londres após oito anos no Tottenham.

Red Bull Salzburg não pode ser subestimado

Os austríacos, ligados à multinacional de energéticos, são conhecidos por terem um modelo de gestão sustentável, que consiste em comprar barato e vender caro. Algo seguido à risca nas outras franquias da empresa. O atacante Patson Daka e o meia Enock Mwepu, por exemplo, foram comprados por menos de dois milhões de euros (R$ 12 milhões). Antes do início dessa temporada, os atletas da Zâmbia se transferiram para o Campeonato Inglês por um valor combinado de 53 milhões de euros (R$325 milhões). Para esta edição de Champions, o Salzburg se reforçou com Capaldo, ex-Boca Juniors, e o brasileiro Bernardo, que já atuou pelo Leipzig e estava no Brighton, da Inglaterra. No final do mês passado, eliminaram o Brondy, da Dinamarca, e garantiram presença na fase de grupos da competição europeia.

Wolfsburg é o fator surpresa no grupo

Após terminarem a temporada passada em quarto, os alemães tiveram o melhor início possível no campeonato nacional, vencendo seus três primeiros jogos. Pouco se fala e se conhece sobre a equipe do holandês Mark Van Bommel, que chegou no final de maio. Mas a realidade é que, nesta Liga dos Campeões, o Wolfsburg tem possibilidade de chegar à próxima fase. Weghorst é a referência do time no ataque, que tirou o alemão Waldschmidt do Benfica, e tem o bom lateral francês Roussillon na ala esquerda do campo.

Grupo H – Chelsea, Juventus, Zenit St.Petersburg e Malmö

Chelsea defende o trono com Lukaku como grande goleador

Os atuais campeões entram na fase de grupos com a tarefa de tentar conquistar mais uma vez a Liga. O time do alemão Thomas Tuchel continua praticamente o mesmo, com Mendy no gol, Thiago Silva na zaga, Kanté e Jorginho, dois dos três melhores jogadores da UEFA, no meio, e os jovens Mount e Havertz na frente. O belga Romelu Lukaku fez seu retorno à Stamford Bridge depois de sete anos e já marcou contra o Arsenal pelo Campeonato Inglês. Nesta edição, ele deve receber muitas assistências dos companheiros, querendo provar que seu lugar é mesmo no clube de Londres.

Juventus se reformula após saída de Cristiano Ronaldo

Para essa temporada, os italianos decidiram demitir Andrea Pirlo e dar mais uma oportunidade a Massimiliano Allegri, que conquistou cinco títulos nacionais com a equipe, mas não conseguiu levá-la ao topo da Europa. Nem Cristiano Ronaldo, pentacampeão da Liga, conseguiu essa façanha, retornou à Inglaterra. Além dele, Buffon deixou Turim e retornou ao Parma, onde começou a carreira. Moise Kean chega por empréstimo para sua segunda passagem, assim como Locatelli, destaque do Sassuolo e da seleção italiana na última Euro.

Com brasileiros, Zenit deve pensar na Europa League

A equipe responsável por ceder o estádio para a grande final venceu as últimas três edições do Campeonato Russo. No entanto, não teve o mesmo desempenho na competição continental. Na temporada passada, acumulou um empate e cinco derrotas e terminou na lanterna do Grupo F, que teve Borussia Dortmund e Lazio como os classificados. No elenco, são quatro brasileiros. O lateral Douglas Santos, que jogou no Brasil pelo Atlético-MG, o meia Wendel, ex-Sporting, além de Claudinho e Malcom, campeões olímpicos em Tóquio. O meia ex-RB Bragantino foi anunciado em agosto e começa sua primeira experiência no exterior.

Bem-sucedidos na Suécia, Malmö se aventura mais uma vez na Europa

Os suecos foram um dos times que passaram por uma saga futebolística antes de aterrissarem entre os 32 times dessa Champions League. Quatro adversários derrotados, incluindo o tradicional Rangers, da Escócia. A equipe de formação de Zlatan Ibrahimovic tem um dos elencos menos valiosos da Liga, e busca fazer uma campanha digna nessa temporada. O clube é o maior vencedor do Campeonato Sueco na história, mas não disputa a fase de grupos da elite europeia desde a temporada 2015/16.

Confira os jogos:

14/09 – Terça-feira

Sevilla x RB Salzburg – 13h45

Young Boys x Manchester United – 13h45

Lille x Wolfsburg – 16h

Villarreal x Atalanta – 16h

Chelsea x Zenit – 16h

Malmö x Juventus – 16h

Barcelona x Bayern – 16h

Dínamo x Benfica – 16h

15/09 – Quarta-feira

Besiktas x Borussia – 13h45

Sheriff x Shakhtar Donetsk – 13h45

Internazionale x Real Madrid – 16h

Atlético de Madrid x Porto – 16h

Club Brugge x Paris Saint-Germain – 16h

Liverpool x Milan – 16h

Manchester City x RB Leipzig – 16h

Sporting x Ajax – 16h

