Mbappé é eleito o melhor jogador do Campeonato Francês pela 5ª vez seguida

O atacante Kylian Mbappé foi eleito nesta segunda-feira o melhor jogador do Campeonato Francês, pela quinta vez consecutiva, antes de sua saída do Paris Saint-Germain.

Mbappé, que no domingo fez seu último jogo no Parque dos Príncipes com a camisa do PSG, amplia assim seu próprio recorde de jogador que mais vezes recebeu o troféu entregue pelo sindicato de jogadores profissionais da França (UNFP) desde 1994, em que os premiados são escolhidos pelos votos de seus companheiros.

Apesar de ter feito uma temporada discreta para um jogador de seu status, o astro superou amplamente outros postulantes como seu companheiro de PSG Ousmane Dembélé e o meio-campista Pierre Lees-Melou, do Brest.

Entre todos os recordes que já detém, Mbappé, também pode se tornar o artilheiro do Campeonato Francês pelo sexto ano consecutivo.

O PSG, campeão francês pela 12ª vez em sua história, levou quase todos os prêmios do UNFP.

Warren Zaïre-Emery foi eleito como revelação da temporada e o italiano Gianluigi Donnarumma como melhor goleiro. O time parisiense também colocou sete jogadores na seleção do campeonato.

No entanto, o prêmio de melhor técnico foi para Éric Roy, do Brest, que superou Luis Enrique.

Roy chegou ao Brest em janeiro de 2023 e, depois de salvar a equipe do rebaixamento na temporada passada, a conduziu este ano às competições europeias.

O time está na quarta colocação na tabela e no mínimo vai disputar a próxima Liga Europa, mas ainda tem chances de garantir uma vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões.

