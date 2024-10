Mbappé é criticado pela imprensa francesa por ir a boate na Suécia: ‘Tire a braçadeira’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/10/2024 - 13:20 Para compartilhar:

Kylian Mbappé ficou fora da lista de Didier Deschamps, na seleção francesa, para se recuperar de uma lesão na coxa. Durante a Data Fifa, Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, deu folga dos treinamentos para os atletas que não foram convocados para defender suas seleções nacionais. O atacante francês aproveitou o período para ir a uma boate em Estocolmo, na Suécia, segundo informações do jornal Aftonbladet.

Enquanto a França vencia Israel por 4 a 1, na Hungria, Mbappé estava na Suécia. O atacante teria ido ao restaurante Chez Jolie, antes de se dirigir à boate V. Ele foi flagrado utilizando um gorro e uma máscara cirúrgica, como se estivesse disfarçado. Mbappé esteve acompanhado de Nordi Mukiele, ex-companheiro de Paris Saint-Germain e hoje no Bayer Leverkusen.

A saída do atacante foi motivo de críticas do periódico francês L’Équipe, justamente por ele estar lesionado, mas aproveitando a folga na Suécia. “A continuação de uma sequência falhada e simbólica, em termos de comunicação, mas em linha com a vida cotidiana dos jogadores de futebol”, escreveu a publicação.

Mbappé não foi convocado por Deschamps, por opção do treinador, para que pudesse se recuperar da lesão muscular. No entanto, na última partida antes da Data Fifa – e já com a lista da seleção francesa definida -, foi titular na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal, no Campeonato Espanhol.

“Eu tomei a decisão com os elementos que tinha. É verdade, ele (Mbappé) jogou a partida do fim de semana, não inteiro, sem estar 100%. Está bem para o jogador e para a seleção francesa? Acho que não”, afirmou o treinador.

Ao aparecer na balada em público, além das críticas do L’Équipe, Jérôme Rothen, ex-jogador do PSG, também subiu o tom contra Mbappé. “Ele foi colocado acima da Torre Eiffel em Paris, então não pode dar essa imagem, não pode cometer erros. O que aconteceu mostra que ele está acima de tudo, acima de Didier Deschamps. Peço a Deschamps que assuma a responsabilidade e lhe tire a braçadeira”, afirmou, em seu programa na rádio RMC Sport.

Pelo Real Madrid, Mbappé só poderá retornar ao término da Data Fifa. A primeira partida será diante do Celta de Vigo, no dia 19 de outubro, pelo Campeonato Espanhol. Enquanto isso, a seleção francesa, que não conta com o reforço do atacante, encara a Bélgica, nesta segunda-feira, 14, pela Liga das Nações.