Mbappé e astro da NBA brincam sobre interesse de Al-Hilal na contratação do atacante do PSG

O interesse do Al-Hilal em contratar Mbappé como reforço foi para além do futebol. Depois da informação de que o time saudita quer gastar cerca de R$ 1,5 bilhão para comprar o astro francês, o grego Giannis Antetokounmpo, da NBA, usou suas redes sociais para falar que poderia ir no lugar do atleta do PSG, já que se parece fisicamente com ele.

“Al Hilal você pode me levar. Eu pareço o Kylian Mbappé”, disse o jogador do Milwaukee Bucks em postagem em sua conta no Twitter, com algumas risadas.

Momentos mais tarde, Mbappé respostou o tweet do astro grego do basquete se limitando a dar risadas sobre a brincadeira de Antetokounmpo. Apesar da brincadeira por conta do valor da possível negociação, o jogador do Milwaukee Bucks não é mal remunerado na maior liga de basquete do mundo. Em 2020, Giannis assinou uma renovação de contrato com a franquia por cinco anos no valor de US$ 228 milhões, que totalizavam R$ 1,16 bilhão na época. O montante era o máximo permitido pelas regras da NBA para um novo acordo entre o time e o jogador.

Apesar do alto valor e do PSG já ter sinalizado que existe interesse pela proposta do Al-Hilal, a imprensa europeia garante que Mbappé não sairá do clube. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o time saudita ainda não começou a ter nenhum tipo de conversa com o atleta e, segundo jornais da Espanha, o astro do PSG não vê problema em seguir fora das partidas do time até a resolução de tudo.

ENTENDA A SITUAÇÃO DE MBAPPÉ

Alvo do Real Madrid, Mbappé tem contrato até junho de 2024 e não acionou a cláusula de renovação por mais um ano presente em seu contrato. Desde então, o PSG considera a possibilidade de negociar o atleta para não vê-lo sair sem trazer nenhum retorno financeiro ao clube. Ao fim deste ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Diante da incerteza a respeito de seu futuro, o atacante de 24 anos não acompanhou o restante do elenco no último sábado, em viagem ao Japão, onde o time fará uma turnê de pré-temporada. Na terça-feira, às 7h20 (de Brasília), o PSG inicia o período de testes em partida contra o Al-Nassr, clube saudita que contratou Cristiano Ronaldo em dezembro e deu início a uma nova era de contratações galácticas ao futebol do país árabe.

Neste ano, o Al-Hilal já havia tentado contratar Lionel Messi, que preferiu assinar com o Inter Miami, dos Estados Unidos, ao fim de seu vínculo com o PSG. Outros jogadores, contudo, têm ficado bastante atraídos pelas propostas sauditas, como Karim Benzema, agora jogador do Al-Ittihad, e Roberto Firmino, contratado pelo Al-Ahli.

