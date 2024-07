Mbappé copia gesto de Cristiano Ronaldo e é apresentado no Real Madrid no Bernabéu lotado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2024 - 9:33 Para compartilhar:

Diante de um Santiago Bernabéu lotado, o atacante francês Kylian Mbappé foi apresentado oficialmente como reforço do Real Madrid nesta terça-feira, na capital espanhola. Vestindo a camisa 9, que estava sem dono desde a saída de Karim Benzema, em junho do ano passado, Mbappé disse estar realizando um sonho. Na infância, o francês era torcedor do Real Madrid.

“É incrível estar aqui… Incrível!. Dormi por muitos anos com o sonho de jogar no Real Madrid e hoje meu sonho se realiza! Sou um garoto feliz, muito feliz”, comemorou o atacante de 25 anos, que chegou ao clube com ambições e metas a serem alcançadas nos próximos anos.

“Tenho um outro sonho que é de estar à altura deste clube, do melhor do mundo. Vou dar a vida por esse time e por este escudo. Quero passar uma mensagem para as crianças, porque vejo que tem muitos aqui hoje. Sempre fui um menino sonhador. Com a paixão e o sonho, vocês podem realizar tudo que querem, hoje estou aqui e, na próxima vez, pode ser um de vocês”, completou.

Assim como Cristiano Ronaldo fez em sua apresentação, em 2009, Mbappé puxou o tradicional “hala Madrid” com os torcedores presentes no Santiago Bernabéu. “Uno, dos, tres… Hala Madrid”, gritou o francês, erguendo os braços para cima, repetindo o gesto de CR7.

Contratado de graça junto ao Paris Saint-Germain, Mbappé chega como o grande reforço do Real Madrid. O vínculo assinado entre as partes é de cinco temporadas.

Antes das primeiras palavras de Mbappé, o Real Madrid mostrou em seu telão um vídeo do atacante francês, ainda criança, recebendo orientações de Zinedine Zidane durante um treinamento. O treinador e ídolo do clube merengue, inclusive, esteve no Santiago Bernabéu como convidado para dar as boas-vindas ao compatriota.

Mbappé também contou com a presença dos seus pais, Fayza Lamari e Wilfried Mbappé, na primeira fila entre os convidados.