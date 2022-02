Mazzuco explica busca do Botafogo por um novo treinador: ‘É alguém para elevar o patamar’ Novo diretor de futebol ressaltou gratidão a Enderson Moreira, mas explicou que demissão tem a ver com novo processo administrativo do clube; Luís Castro é o favorito

André Mazzuco já chegou com muito trabalho nas costas no Botafogo. O novo diretor de futebol teve o primeiro dia no Alvinegro nesta sexta-feira. Em vídeo divulgado pela “BotafogoTV” o executivo contratado por John Textor explicou um pouco sobre os próximos passos do clube no mercado.

– Venho com muita alegria representar esse clube glorioso. Contratado pelo John Textor nesse processo de implantação do novo modelo de gestão do Botafogo. Teremos passos importantes nesse período de transição para iniciar novos passos no departamento de futebol. Estamos atentos às necessidades imeditas do clube. Disputamos uma competição forte com um elenco forte, mas nesse modelo de gestão algumas mudanças imediatas são feitas – afirmou.

Mazzuco fez questão de agradecer Enderson Moreira diversas vezes. O técnico foi comunicado da demissão no começo da tarde desta sexta-feira e deixou o clube. O dirigente afirmou que isso tem a ver com o processo de reestruturação do Glorioso.

– Importante salientar o agradecimento que o clube tem o Enderson, com o Edy, Ailton, Luisinho… São profissionais de extrema qualidade, a saída deles vem ao encontro de uma mudança de modelo de gestão. O clube é muito grato por eles, a gente deseja o melhor. Nesse início de novo trabalho esperamos o apoio total da torcida. Não tenho dúvida que o Botafogo inicia um momento extremamente importante na história, podemos marcar uma reestrução e adequação para um novo modelo de gestão para buscar o melhor para o Botafogo – ressaltou.

André afirmou: o Botafogo está se organizando para buscar um novo treinador e também para contratar novos jogadores. O favorito para assumir a casamata é Luís Castro, do Al Duhail, do Qatar.

– A partir desse momento o clube também busca um novo comandante para iniciar esse novo projeto. É alguém para elevar o patamar, colocar o Botafogo em uma situação ainda mais competitiva, com, investimento interesses, busca por reforços, que é o que a torcida quer, e projeto a curto, médio e longo prazo. Vamos iniciar esse trabalho nas próximas semanas – explicou.

E MAIS:

Saiba mais