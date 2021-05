Mayra diz não possuir nenhum estudo publicado sobre medicamentos

A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde e médica, Mayra Pinheiro, afirmou à CPI da Covid que, apesar de ter trabalhos próprios publicados “em várias áreas”, nenhum é sobre o uso de medicamentos. Mayra é formada em medicina, tem especialização em medicina do trabalho e obteve o diploma de doutora com um trabalho sobre bioética pela Universidade do Porto, em Portugal.

Mayra respondia a perguntas feitas pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) que havia questionado: “Com que autoridade vossa senhoria fala sobre estudos científicos se a senhora não tem nenhum trabalho e nenhum estudo científico na sua carreira sobre medicamentos?”. Mayra, em resposta, afirmou: “Como profissional da Saúde e como médica, com 30 anos de formação e atuação em UTI, eu conheço quase tudo hoje disponível de medicamentos para pacientes graves”.

A secretária, entretanto, destacou que no caso da crise sanitária em Manaus (AM) não esteve nas Unidades Básicas de Saúde na capital amazonense, mas recebeu relatos da situação de “caos”. Conforme relatou, documento organizado pelo Ministério da Saúde aponta para unidades de atendimento trancadas, falta de medicamentos e ausência dos protocolos de triagem aos pacientes com covid-19.

Veja também