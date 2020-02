Mayra Cardi revela arrependimento de não ter transado mais quando solteira

Mayra Cardi usou as redes sociais para gravar uma série de Stories em que aparece só de roupão em um hotel. A musa fitness aproveitou o bate-papo com fãs para contar que se arrepende de não ter transado mais antes de casar e ainda aconselhou suas seguidoras a soltar “a menininha no mundo”.

Mayra, que também é ex-BBB, contou uma história de uma vez em que saiu só de toalha no corredor de um hotel, mas deixou a porta bater, trancando-a do lado de fora. Ela teve de pedir ajuda para o vizinho, mas diz não ter feito nada com ele. “Não aconteceu. Se tinha uma coisa que eu deveria ter feito e não fiz foi esse tipo de coisa”, disse.

Na sequência, ela afirma que Valdir da Rocha, seu assessor, a incentivava a sair com mais rapazes. “Ele brigava mesmo para eu fazer. ‘Tem de dar para todo mundo’! E eu certinha. Como eu me arrependo, como perdi oportunidade! Mas tudo bem. Eram meus valores da época. Agora mudaram, mas não tem mais, porque eu estou casada”, confessou.

Por fim, Mayra deu um conselho às suas seguidoras: “Meninas novas, aproveitem a vida. Soltem a menininha no mundo com consciência, mas não fica guardando esse negócio não”.

Atualmente, Mayra Cardi é casada com o ator Arthur Aguiar. A relação com ele rendeu uma filha, Sophia, de 1 ano. A musa fitness ainda é mãe de um outro menino, Lucas, de 19 anos, fruto de um relacionamento antigo.