Mayra Cardi posa sem calcinha em foto no espelho: “Gostei”

View this post on Instagram

Passei pelo espelho dei uma subidinha na blusa para conferir as coisas, gostei.. fiz uma foto e pensei… UALLLL Jesus amado que bagunça da porra é essa em cima do meu camarim? Tem tudo aí Jesus Cristo, depois que me “casei” com essa duas mulheres aqui virou uma zona, tudo bem zona da Alegria e risadaria, mas uma zona! É mulher pelada para todo lado, gargalhada toalha espalhada, Titi TITI Titi e tia Sabyyyy, Anaaa, Kaka…. para lá e para cá! Não sei o que é meu o que é delas tudo junto e misturado ❤️ trabalho, amor, casa, filhos, muitas lágrimas e muitas risadas. AMOR MUITO AMOR bangunceiras que amo tanto