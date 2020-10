Mayra Cardi posa nua em banheiro da mansão: “Muitas contas para pagar”

View this post on Instagram

Vamos da verdade? Queria mostrar meu banheiro novo para vocês, a minha casa nova está dos sonhos, mas óbvio que eu nunca entrei nessa banheira, pois para pagar as contas que são muitas da casa linda tem que trabalhar muitooooo e aí entrar na banheira eu deixo para @sophiacardiaguiar. Tudo que faço é para meus filhos e familiares #avidacomoelaé ainda bem que AMO meu trabalho! Por isso digo e repito, AME seu trabalho para amar sua vida.