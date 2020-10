Mayra Cardi exibe lustres de R$ 15 mil em mansão: “Precisou de um andaime”

Mayra Cardi está mostrando mais detalhes da sua nova mansão no interior de São Paulo. A propriedade, que tem 10 mil m2, é decorada com dois lustres de R$ 14.465 a unidade, e a coach disse que anda tendo problemas para controlar as finanças.

“A conta de luz, meu amor. Vou ter que vender um rim pra pagar, porque haja luz nesse lugar. Não vai, eu vou ficar aqui no escuro. A gente vai contar com a luz do sol que entra na casa e durante a noite uma lanterna, a partir de hoje”, ironizou ela em seus stories no Instagram.

“Sofá gigantesco de capitonê novo chegou, depois mostro pra vocês. Falando nisso, eu tenho recebido muitos pedidos sobre o meu lustre. Vocês sabiam que aquele lustre tem 1,80 metro, né? É que a casa é muito grande e não dá pra ter noção nos stories. Precisou de um andaime pra colocar esses dois lustres”, detalhou.

A ex-BBB agradeceu por todo o apoio que a sua equipe deu ao ajudar a pagar as contas da obra. “Gente, vou falar pra vocês, ainda bem que eu tenho uma equipe mara, de pessoas incríveis, que eu posso contar. Porque é tanta coisa pra pagar, tanta coisa pra fazer: Paga o homem disso, o homem daquilo, paga, paga, paga, paga. Precisava arrumar alguém pra pagar as contas pra mim, que não fosse eu. Aí agora recebi um áudio maravilhoso: ‘Me passaram pra pagar sua luz, me passaram pra pagar sei lá o que, e fui pagando'”, contou ela.

“Obviamente que o dinheiro é meu, mas eu tenho um anjo que paga pra mim, na verdade eu tenho vários anjos que pagam pra mim as coisas. Vou botando o dinheiro na conta das pessoas e às vezes elas vão pagando pra mim. Graças a Deus, em nome de Jesus eu tenho vocês na minha vida”, completou.

