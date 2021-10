Mayra Cardi e Arthur Aguiar retomam relacionamento

Mayra Cardi e Arthur Aguiar estão juntos novamente. A coach surpreendeu os seguidores na última quarta-feira (20) ao postar um vídeo em que aparece beijando o ex-marido.

Mayra usou as redes sociais para anunciar o término de seu casamento com o ator em setembro, mas, desde então, já surgiram diversos rumores de que eles estariam juntos novamente. Na legenda do post, a influenciadora brincou com a situação.

“Entrega aqui todas as amigas que já morderam a língua! Marca todas aqui para passarmos essa vergonha coletiva”, escreveu. Nos comentários, seguidores de Mayra enviaram mensagens positivas ao casal.

Saiba mais