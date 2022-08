Mayke revela conteúdo do bilhete passado por Abel Ferreira durante vitória do Palmeiras

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 18:23 Compartilhe

Uma cena inusitada aconteceu na vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Goiás, neste domingo (7), no Allianz Parque. Mayke leu um bilhete recebido pelo zagueiro Luan durante a partida, e o destinatário da mensagem era o técnico Abel Ferreira.



– O bilhete foi uma posição tática que o professor Abel passou. Isso fica entre a gente dentro de campo – explicou o lateral em tom de brincadeira.

O camisa 12 foi protagonista do triunfo alviverde, pois marcou um golaço e foi muito bem nas partes ofensiva e defensiva da partida. Ele foi eleito pela transmissão o “craque do jogo”.

– Muito feliz com essa partida. O lateral receber craque do jogo não é normal, né. Com tantos atacantes aí, excelentes jogadores. Tenho que agradecer à comissão e todos os meus companheiros – disse.

Após a vitória na 21ª rodada do Brasileirão, o Verdão saltou para 45 pontos no torneio, seis a mais que o segundo colocado Corinthians. O adversário do Palmeiras na sequência do campeonato será, inclusive, o próprio Timão. O Dérbi acontecerá no próximo sábado (13), na Neo Química Arena.

