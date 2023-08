Maycon ignora gol 500 da Arena e lamenta empate do Corinthians: ‘O importante era a vitória’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2023 - 23:40 Compartilhe

Marcar o gol número 500 do Corinthians na Neo Química Arena não provocou tantas emoções positivas no volante Maycon. A bola colocada na rede por ele, aos 36 minutos do segundo tempo, só evitou que a frustração fosse maior. Uma derrota por 1 a 0 em casa para o Goiás transformou-se em um empate por 1 a 1, resultado nada satisfatório, pois deixa o time alvinegro a quatro pontos da zona de rebaixamento. Ao final da rodada, a distância pode ser de apenas um ponto.

“Eu percebei que ele podia achar esse passe, fiquei mais atento, porque essa bola pode parar um pouco na área”, disse Maycon relembrando a jogada do gol, na qual foi servido por Renato Augusto para completar de cabeça para o gol. “Consegui fazer uma tabela com o Renato, a bola veio um pouco no alto, mas consegui reagir bem, fazer o gol, mas o mais importante era a vitória e, infelizmente, não conseguimos hoje”, concluiu.

O Corinthians teve um primeiro tempo de muitas chances desperdiçadas e viu a falta de eficiência custar caro, até porque voltou completamente desorientado para o segundo tempo, permitindo ao Goiás abrir o placar com um gol de pênalti de Guilherme. “Acho que foi um bom primeiro tempo. No segundo, entramos desligados e levamos o gol. Não é o que queríamos, mas temos que pensar na terça-feira agora”, afirmou Maycon.

O duelo de terça é na Argentina, onde os corintianos enfrentam o Estudiantes pela rodada de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, após vitória por 1 a 0 em São Paulo. Apesar da vantagem, o time chegará pressionado no duelo em razão do resultado deste sábado e da situação no Brasileirão.

Em 13º lugar, com 25 pontos, o Corinthians pode ver o cenário piorar se o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 21 pontos, vencer o Atlético-MG, e o Bahia, primeiro fora da degola, também com 21, bater o líder Botafogo. Para deixa tudo ainda mais tenso, o próximo compromisso no campeonato nacional é um clássico com o Palmeiras, daqui a uma semana, dia 3.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias