Maycon celebra volta por cima e quer tirar Corinthians da faixa de risco no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 19:48 Compartilhe

Não faz muito tempo, Maycon estava sendo ofendido pela revoltada torcida e foi parar na reserva do Corinthians. Perdeu a vaga para o jovem Moscardo. Por causa de cirurgia de apendicite do garoto, voltou a ser aproveitado nos últimos jogos, se destacou e agora embala sequência de jogos celebrando a volta por cima e falando em ajudar a tirar o time da zona de perigo do Brasileirão.

Neste sábado, às 18h30, na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o lanterna Vasco sem a presença da torcida – cumpre punição por gritos homofóbicos em clássico com o São Paulo – e Maycon espera colaborar por uma vitória que seria vital para o time abrir cinco pontos da zona de rebaixamento.

“Jogo importantíssimo, em casa e sabemos da situação que estamos no Brasileiro. Apesar de termos emplacado cinco vitórias e um empate, é importante conseguir mais uma vitória para se livrar de vez dessa situação que o Corinthians não pertence”, afirmou o volante.

O técnico Vanderlei Luxemburgo não revelou qual escalação vai utilizar por causa de jogo da Copa Sul-Americana na terça-feira, contra o Newell’s Old Boys, mas deve usar escalação forte para evitar desperdiçar pontos em casa – já lamentou empates contra Cuiabá e Fortaleza na Neo Química, por exemplo.

Feliz com o crescimento do time, Maycon celebra também sua vitória pessoal. “Tive um momento difícil, algo que todos passam, mas trabalhei muito para sair disso, o clube me deu muito apoio, os jogadores ajudaram bastante para voltar meu bom futebol, e acho que agora é dar sequência”, enfatizou. “É emplacar série de jogos que para mim será importante para ajudar a equipe ganhar novamente se Deus quiser.”

Quem também está empolgado é o zagueiro Lucas Veríssimo. O jogador foi apresentado nesta sexta-feira e reforçou a vontade de fazer logo a primeira partida com a camisa do clube. Ele já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pronto para estrear.

Por outro lado, o clube encaminhou o empréstimo de Chrystian Barletta ao Ceará. O atacante, revelação do São Bernardo no Paulistão, não conseguiu se destacar no clube e sai para ganhar experiência após somente cinco jogos com a camisa corintiana.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias