Mayana Neiva relembra discriminação na TV e dispara: ‘Preconceito bate reto e passa’

Mayana Neiva, 41 anos, é a convidada do IstoÉ Gente Entrevista desta semana. A atriz, que tem investido em sua carreira de cantora com o show “Tá Tudo Dentro”, com apresentação no Sesc de Santo André, no dia 14 de março, falou sobre os novos projetos profissionais, reforçou a potência da mulher nordestina para a arte brasileira e relembrou que sua origem paraibana dificultou seu acesso ao grande público no início da carreira.

“Acho que a gente está em um tempo de ouvir todas as vozes, de onde elas vêm, de fato. A gente viveu muitos anos com essa mente mais colonizadora, onde tinha um tipo de pessoa interpretando todos os povos. E, de repente, esses povos começaram a ter a própria voz. Eu, como nordestina, quando cheguei, a televisão tinha um jeito muito caricato de ver o nordestino. Se você fosse engraçado, tudo bem, mas se fosse para fazer um papel sério chamavam alguém de São Paulo ou Rio para fazer”, relembra ela, que ganhou o Prêmio Melhores do Ano, do “Domingão do Faustão”, da Globo, em 2011, como Atriz Revelação por seu papel em no remake de “Ti-Ti-Ti”.

“Tinha uma série de preconceitos que hoje estão sendo demolidos. A novela ‘Mar do Sertão’ tinha 11 atores nordestinos, que me davam uma alegria enorme. Quando eu cheguei na televisão, tinham pouquíssimas pessoas do nordeste.

Assista ao bate-papo completo!