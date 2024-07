Maya Massafera se irrita com fake news e revela quando sua voz ficará ‘pronta’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/07/2024 - 12:02 Para compartilhar:

Maya Massafera voltou a falar sobre as notícias falsas que circulam a respeito de sua voz, após passar por uma cirurgia nas cordas vocais, processo que faz parte de sua redesignação de gênero.

A youtuber usou o Instagram, na madrugada desta segunda-feira, 15, para contar como está a sua recuperação e negou que tenha falado pela primeira vez em um post publicitário feito recentemente.

“Meus amores, não caiam em fake news que eu ‘falei ontem pela primeira vez’, já estou morrendo de preguiça deste assunto, imagino que muitos de vocês também. Eu já estou ‘sussurrando’ há duas semanas em todos meus vídeos no TikTok. Quem quiser ver, só ir no meu perfil”, iniciou.

“Eu já poderia falar e já estou conversando normal com meus amigos. Como vocês já sabem, eu fiz duas cirurgias na ‘voz’. Essa última foi mais ou menos há 15 dias e o resultado final só vou ter daqui dois meses”, completou.

Maya aproveitou para fazer um desabafo: “É por isso que ainda não falei com vocês, porque estou esperando o resultado final. Vocês têm que entender que essa é a minha vida, então estou fazendo no meu tempo. Também entendo o lado de vocês e entendo que vocês têm curiosidades. Vou pensar em algum assunto que me interessa e vou falar para vocês matarem a curiosidade e verem como minha voz realmente está. Mas lembro vocês que ela só vai ‘estar pronta’ daqui dois meses. Mas ‘prometo’ falar com vocês esta semana pra vocês verem como ela esta evoluindo”, disse.

Cirurgia íntima

Recentemente, Maya Massafera usou as redes sociais para detalhar os procedimentos que fez para a sua readequação de gênero. A influenciadora criticou as perguntas sobre cirurgia íntima.

“Como foi feita a cirurgia íntima?”, perguntou um seguidor. “Quem falou que eu fiz? Não falarei tão cedo sobre isso porque é muito íntimo. Mesma coisa que eu perguntar se a sua ‘pepeka’ é larga ou como ela é. Isso só diz respeito a minha e quem tiver relação íntima comigo. Eu apenas falarei sobre isso no futuro se eu achar que vou contribuir para a minha comunidade de alguma forma. Caso contrário, isso é assunto íntimo”, rebateu ela, que reforçou que perguntar sobre o assunto é inconveniente.

“Eu não falei que fiz e nem que não fiz. Por enquanto, será um assunto íntimo. Uma mulher trans não precisa dessa operação para ser uma mulher trans. Isso vai de cada uma e tem que ser respeitado. Não somos todas iguais e cada uma tem seu desejo e é uma decisão particular”, finalizou.