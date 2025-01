Maya Massafera revela preferências sexuais após a transição de gênero

Maya Massafera, de 44 anos, gravou um papo com Luciana Gimenez em Trancoso, na Bahia, e abriu o jogo sobre suas preferências sexuais após a transição de gênero. A influenciadora contou que não consegue “ficar” com caras bissexuais, só com os heterossexuais.

“Eu ainda não estou segura comigo mesma. Por eu ter me transformado há pouco tempo. Por ter algumas questões do sexo masculino e feminino que me deixam um pouco insegura comigo, eu prefiro ficar com homens héteros para eu me sentir mais mulher”, começou Maya.

“Não quero ficar com caras bissexuais. Não sei se está certo eu falar isso, mas eu não consigo”, completou a influenciadora, que ainda recebeu um conselho da apresentadora. “Está confuso, amiga. Você não tem que se preocupar porque o outro está com você. Se ele está com você, ele tem que está”, disse Luciana.

Maya Massafera passou pela transição de gênero no ano passado, além de outros diversos procedimentos estéticos durante o o processo, incluindo: lipoaspiração, próteses de silicone nos seios e no bumbum, feminização facial, raspagem do pomo de Adão, técnica para deixar a voz mais feminina, cirurgias na testa, no ‘gogó’ e no nariz, abdominoplastia reversa, cirurgia na costela, entre outros.