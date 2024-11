Maya Massafera mostra recuperação após nova cirurgia para corrigir ‘umbigo triste’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2024 - 15:14 Para compartilhar:

Maya Massafera, 44 anos, já está se recuperando em casa após ter se submetido a uma cirurgia para corrigir “umbigo triste”. Ela revelou, na última segunda-feira, 4, que se preparava para encarar o procedimento e, horas depois, compartilhou, com seus seguidores no Instagram, um registro no quarto do hospital após o fim da operação.

“Já estou ótima e me recuperando (…) estou feliz da vida, deu tudo certo, minha mãezinha companheira estava lá firme e forte. Que venha o verão”, comemorou ela.

+Maya Massafera mostra novo affair e cogita relacionamento aberto; vídeo

+Maya Massafera surge deslumbrante com look de grife em baile de gala em Veneza

Nesta terça-feira, a influenciadora compartilhou novos registros já em casa, para mostrar o processo de recuperação. Ela está contando com a ajuda de uma amiga para realizar as atividades que ainda demandam esforço e que ela não pode fazer.

Em vídeo publicado nos Stories, Maya aparece em cima da cama enquanto Nany Mota ajuda ela a calçar uma meia longa. A influenciadora pergunta à amiga o que ela acha de seu corpo após a intervenção médica.

“Nem parece que fez cirurgia. Tem um dia só e está maravilhosa. Super desinchada. Inchadinha está, sim, é óbvio, fez cirurgia. Mas ela está tão magra que nem parece que está inchada”, diz Nany.

O chamado “umbigo triste” ocorre quando a região do abdômen sofre flacidez ou tem excesso de pele. A condição é comum entre pessoas que emagreceram muito, sobretudo de forma acelerada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maya Massafera (@mayamassafera)