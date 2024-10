Maya Massafera mostra novo affair e cogita relacionamento aberto; vídeo

Da redação, com Estadão Conteúdoi Da redação, com Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao-conteudo/ 18/10/2024 - 20:41 Para compartilhar:

Maya Massafera publicou um vídeo em suas redes sociais, nesta quinta-feira, 17, em que revela o rosto do seu novo affair. No vlog, ela compartilhou alguns momentos ao lado do amado, que não teve o nome divulgado.

No vídeo, apelidado de “Reality da Maya”, a influenciadora afirma que eles, por enquanto, são só amigos. Mas, em determinado momento, pergunta se o affair está saindo com outras pessoas.

“Eu estava falando de você. Eu quero saber uma coisa. Você não me deixou olhar teu telefone direito. Você está saindo com alguém?”, perguntou.

O “ficante” da influencer garantiu que não. Ela questionou: “Se eu sair com outra pessoa, você vai ficar chateado? Se eu quiser beijar outra pessoa hoje, eu posso beijar?”, quis saber ela.

O jovem respondeu afirmando que não sentiria ciúmes da influenciadora.

Em seguida, ela mostrou um jantar romântico do casal, com direito a beijos e apelidos fofos como “amor” e “lindo”. Já no dia seguinte, Maya aparece na cama ao lado do homem. Ele pergunta se ela não gostaria de ter um relacionamento aberto, argumento que isso a ajudaria a ter menos ciúmes, afinal, relacionamentos à distância são complicados.

O vídeo terminou com ela dizendo que irá pensar no assunto para os próximos episódios.

