Maya Massafera divulga bastidores de ensaio para revista e ganha elogios: ‘Diva’

A youtuber Maya Massafera usou as redes sociais, nesta terça-feira, 4, para apresentar os bastidores do ensaio que acabou de fazer para a revista Vogue. Em uma série de imagens, ela surge sexy e bem produzida.

Maya é capa da edição digital da revista e chamou atenção com um vestido ousado e um super decote.

A influenciadora se submeteu, recentemente, ao processo de transição de gênero, com procedimentos para feminilização das formas e até alteração da voz.

As imagens, entre cliques e vídeos, renderam elogios de anônimos e famosos.

“Linda”, escreveu Pabllo Vittar nos comentários. Pocah e Ticiane Pinheiro foram outras famosas que deixaram mensagens carinhosas à influenciadora.

“É muita beleza”, disse um seguidor. “Viciada em ser diva, sim”, comemorou outro.

Antes da realização do ensaio, na última sexta-feira, 31, Maya Massafera desabafou nas redes sociais sobre um desentendimento com a revista. Ela revelou ter ficado frustrada com a publicação por não ter cumprido o combinado com ela.

“Ser enganada é a pior sensação, né?! Uma apunhalada… um momento que estava sendo um sonho virou enganação e mentira para usar minha imagem e minha causa no mês da diversidade”, declarou ela sobre a revista não ter cumprido com a promessa de uma capa impressa.

Passado o desentendimento, o ensaio foi realizado.

