Maya Massafera divide opiniões ao revelar sua voz após procedimentos para feminilização

A produtora de conteúdo Maya Massafera pôs fim ao mistério acerca de sua voz, que também foi tratada em seu processo de feminilização, realizado há alguns meses. A primeira aparição após realizar procedimentos de redesignação sexual aconteceu em maio deste ano.

Nesta sábado, 13, Maya finalmente quebrou o silêncio e apresentou sua voz pela primeira vez após intervenção cirúrgica, satisfazendo a curiosidade do internauta. Porém, a situação não agradou aos seguidores. É que Maya aproveitou o momento de fazer uma divulgação de jogo de aposta para, enfim, soltar a voz.

Através do vídeo, postado no Stotres do Instagram, a influenciadora mostrou que segue em processo de recuperação da cirurgia, já que a voz ainda está rouca e fraca. Ela chegou a emitir alguns sons enquanto falava para divulgar a nova parceria.

“Quer dim-dim no final de semana? Quer dim-dim?”, iniciou ela. “Clica e joga. Mas ó, joga com responsabilidade e maior de 18!”, expressou ela enquanto tentava falar.

Nas redes sociais, ela foi criticada por fazer publicidade para uma casa de apostas no momento da revelação da voz. Alguns internautas citaram os desafios para a comunidade LGBTQIAPN+.

“A mona passou 1 ano muda para vir com essa voz de pato pra divulgar joguinho. Ela não cansa, né?”, criticou um usuário do “X”, Twitter. “Uma vergonha para tanta gente que luta com dignidade pela causa”, opinou outra. “Jurando que ia conseguir uma entrevista superexclusiva pra mostrar a voz. Foi com propaganda de jogo mesmo”, lamentou mais uma. “Podia ter feito um discurso daqueles sobre inclusão e a comunidade a qual está inserida. Mas, não. Vem divulgar jogo de aposta. Desgosto!”, disparou outro usuário do microblog.

Maya passou por uma nova cirurgia de redesignação vocal no final do mês passado.

“Eu falei pra vocês que quando vocês menos esperarem eu viria com essa notícia! Graças a Deus acabou esse drama! Na segunda-feira, eu refiz a cirurgia da voz aqui em SP. Já estou ótima e com vida “normal”, contou ela em suas redes sociais.

