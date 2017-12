May negocia com Irlanda do Norte para tentar avançar no diálogo com UE

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, conversa hoje com lideranças da Irlanda do Norte, um aliado político, em uma tentativa de salvar o diálogo com a União Europeia para a saída do país do bloco, o chamado Brexit. A intenção de May é conseguir superar o impasse com a UE antes do fim da próxima semana.

Londres e Bruxelas estão mais perto de um acordo sobre os termos do divórcio, incluindo como manter a fronteira das Irlandas aberta após o Reino Unido deixar a UE. Mas o acordo se vê ameaçado após o Partido Unionista Democrático (DUP, na sigla em inglês), que apoia May, advertir que ainda não deu seu aval para os termos propostos.

As autoridades britânicas tentam garantir o apoio do DUP, que se opõe a qualquer acordo especial para manter a economia da Irlanda do Norte mais próxima da República da Irlanda. O ministro das Finanças britânico, Philip Hammond, afirmou que o governo segue “muito confiante de que será capaz de avançar” nesse diálogo. Fonte: Associated Press.