Max Verstappen vence Grande Prêmio do Catar de F1

AFP - 01/12/2024 - 14:50

Uma semana depois de conquistar seu quarto título mundial consecutivo, Max Verstappen (Red Bull) venceu neste domingo o Grande Prêmio do Catar, penúltima etapa do Mundial de Fórmula 1 de 2024, enquanto a Ferrari reduziu a diferença para a McLaren na classificação do campeonato construtores.

Verstappen, que venceu de ponta a ponta, chegou à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e do australiano Oscar Piastri (McLaren), enquanto o britânico Lando Norris (McLaren), que passou a maior parte da prova na segunda posição, terminou apenas em 10º após receber uma penalização.

