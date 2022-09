Max Verstappen vence Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, líder isolado do Mundial de pilotos, conseguiu neste domingo sua quarta vitória consecutiva, em casa, no Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, chegando à frente do britânico George Russell, da Mercedes, e do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.







Ao final desta 15ª etapa da temporada (de um total de 22) Verstappen conta agora com 109 pontos de vantagem sobre seus perseguidores imediatos, Leclerc e o mexicano Sergio Pérez (Red Bull), empatados com 201 pontos cada.

