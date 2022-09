Max Verstappen vence Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1

AFP 04/09/2022 - 12:50 Compartilhe

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, líder isolado do Mundial de pilotos, conseguiu neste domingo sua quarta vitória consecutiva, em casa, no Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, chegando à frente do britânico George Russell, da Mercedes, e do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.







Ao final desta 15ª etapa da temporada (de um total de 22) Verstappen conta agora com 109 pontos de vantagem sobre seus perseguidores imediatos, Leclerc e o mexicano Sergio Pérez (Red Bull), empatados com 201 pontos cada.

“Estou orgulhoso de ser holandês”, afirmou o piloto da Red Bull, que parece cada vez mais pronto para conquistar seu segundo título mundial consecutivo.

“É incrível vencer aqui outra vez. É sempre especial ganhar uma corrida em casa”, acrescentou Verstappen, aclamado pelo ‘Exército Laranja’ de torcedores da F1.

O quarto lugar da corrida foi para o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) e Sergio Pérez foi o quinto.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será o Grande Prêmio da Itália, no circuito de Monza, no fim de semana que vem.

— Classificação final do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1:

1.Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1h36:42.773

2.George Russell (GBR/Mercedes) +4s071

3.Charles Leclerc (MON/Ferrari) +10s929

4.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +13s016

5.Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +18s168

6.Fernando Alonso (ESP/Alpine) +18s754

7.Lando Norris (GBR/McLaren) +19s306

8.Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +20s916*

9.Esteban Ocon (FRA/Alpine) +21s117

10.Lance Stroll (CAN/Aston Martin) +22s459

11.Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) +27s009

12.Alexander Albon (TAI/Williams) +30s390

13.Mick Schumacher (ALE/Haas) +32s995

14.Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) +36s007**

15.Kevin Magnussen (DIN/Haas) +36s869

16.Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) +37s320

17.Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) +37s764

18.Nicholas Latifi (CAN/Williams) +1 volta

* Penalidade de cinco segundos por sair perigosamente do pit lane

** Penalidade de cinco segundos por não respeitar as bandeiras azuis

Volta mais rápida da corrida: Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:13,652 na 62ª volta (velocidade média: 287,943 km/h)

Abandonos:

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri): problema mecânico na 44ª volta

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo): problema mecânico na 54ª volta

— Classificação do Mundial de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 310 pts

2. Charles Leclerc (MON) 201

3. Sergio Pérez (MEX) 201

4. George Russell (GBR) 188

5. Carlos Sainz (ESP) 175

6. Lewis Hamilton (GBR) 158

7. Lando Norris (GBR) 82

8. Esteban Ocon (FRA) 66

9. Fernando Alonso (ESP) 59

10. Valtteri Bottas (FIN) 46

11. Kevin Magnussen (DIN) 22

12. Sebastian Vettel (ALE) 20

13. Daniel Ricciardo (AUS) 19

14. Pierre Gasly (FRA) 18

15. Mick Schumacher (ALE) 12

16. Yuki Tsunoda (JPN) 11

17. Zhou Guanyu (CHN) 5

18. Lance Stroll (CAN) 5

19. Alexander Albon (TAI) 4

20. Nicholas Latifi (CAN) 0

21. Nico Hülkenberg (ALE) 0

Obs.: Sebastian Vettel (GER), testou positivo para covid-19 e não disputou as duas primeiras corridas da temporada, substituído por Nico Hülkenberg (ALE)

— Classificação do campeonato de construtores:

1. Red Bull 511 pts

2. Ferrari 376

3. Mercedes 346

4. Alpine 125

5. McLaren 101

6. Alfa Romeo 51

7. Haas 34

8. AlphaTauri 29

9. Aston Martin 25

10. Williams 4

