Max Verstappen vence emocionante GP do Brasil de F1

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu neste domingo um emocionante Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, no qual as Ferraris do monegasco Charles Leclerc e do alemão Sebastian Vettel se chocaram e tiveram que abandonar a prova a 7 voltas para o fim.

O incidente entre as Ferraris abriu uma brecha para que o francês Pierre Gasly, da Toro Rosso, subisse ao pódio pela primeira vez na carreira ao cruzar a linha de chegada em segundo lugar, praticamente colocado com o já sagrado campeão do mundo Lewis Hamilton (Mercedes).

Após a prova, porém, Hamilton foi punido em cinco segundos por um toque no tailandês Alexander Albon (Red Bull) e caiu do terceiro para o sétimo lugar.

O espanhol Carlos Sainz (McLaren), que largou da última posição após ter problemas mecânicos no treino classificatório, fez grande corrida de recuperação e cruzou a linda de chegada em quarto, herdando o terceiro lugar após a punição de Hamilton.

Para Gasly, o inesperado pódio no circuito de Interlagos foi um prêmio, já que o francês iniciou a temporada como piloto da Red Bull, mas foi substituído por Albon e acabou rebaixado para a Toro Rosso, segunda equipe da marca austríaca.

Verstappen, que assumiu a liderança da prova a sete voltas para o fim ao ultrapassar Hamilton logo após a saída do safety car, é o novo terceiro colocado do Campeonato Mundial com 260 pontos, superando Leclerc (249) e ficando atrás apenas das Mercedes de Hamilton (396) e do finlandês Valtteri Bottas (314).

– Classificação do GP do Brasil de F1:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda)

percorreu 305,909 km em 1 h 33:14.678

2. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) a 6.077

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 6.139

4. Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) a 8.896

5. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) a 9.452

6. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) a 10.201

7. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) a 10.541

8. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) a 11.204

9. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) a 11.529

10. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) a 11.931

11. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) a 12.732

12. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) a 13.599

13. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) a 14.247

14. Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) a 14.927

15. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) a 18.059

16. Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) a 1 voltas

17. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) a 6 voltas

18. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 6 voltas

19. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) a 6 voltas

Volta mais rápida: Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:10.698 na 43ª volta (média: 294,984 km/h)

Abandonos:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes): problema mecânico 51ª volta

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari): acidente 66ª volta (classificado)

Charles Leclerc (MON/Ferrari): acidente 66ª volta (classificado)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes): suspensão 66ª volta (classificado)

pel/mca/am