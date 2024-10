Max Verstappen vence corrida sprint do GP dos EUA de Fórmula 1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/10/2024 - 16:07 Para compartilhar:

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, venceu neste sábado (19) com autoridade a corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos, à frente do espanhol Carlos Sainz (Ferrari).

Verstappen, que não comemorava uma vitória havia quase quatro meses, aumentou assim a vantagem na classificação geral sobre Norris, que cometeu um erro na última volta que o deixou em terceiro lugar no Circuito das Américas, em Austin (Texas).

O mexicano Sergio Pérez, companheiro de ‘Mad Max’ na Red Bull, conquistou apenas duas posições para terminar em nono lugar.

Já o jovem argentino Franco Colapinto (Williams), que havia largado em décimo primeiro no grid, terminou em décimo segundo em sua primeira participação numa corrida sprint de Fórmula 1.

A prova foi dominada do início ao fim por Verstappen, que largou da pole position e liderou todas as 19 voltas.

“Estou muito feliz. Não foi ruim, parece como nos velhos tempos”, brincou o tricampeão mundial, que não vencia desde a corrida sprint na Áustria, no final de junho.

Verstappen somou assim mais oito pontos na classificação geral e agora tem 54 de vantagem sobre Norris.

Também neste sábado será disputada a classificação para o Grande Prêmio de domingo, a décima nona das 24 etapas do calendário de 2024.

bur-gbv/cl/aam