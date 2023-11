Max Verstappen vence corrida sprint do GP do Brasil

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/11/2023 - 16:50 Para compartilhar:

O piloto holandês da Red Bull Max Verstappen venceu neste sábado (4) a corrida sprint do GP do Brasil, superando o britânico Landon Norris (McLaren) e o mexicano Sergio Perez (Red Bull).

Verstappen, o tricampeão mundial que na sexta-feira já havia sido o mais rápido no treino oficial e largará no domingo na pole position, ultrapassou Norris, que havia largado na primeira posição, nos primeiros metros e liderou as 24 voltas do circuito de Interlagos desde o início.

“Foi muito importante fazer uma boa largada. A arrancada não foi muito boa, mas a segunda parte foi. Consegui ultrapassar o Norris e depois foi preciso poupar os pneus. 24 voltas é muito para os pneus”, disse Verstappen após vencer a sprint.

O holandês, que tem domínio absoluto da F1 nesta temporada, se mostrou esperançoso de “poder fazer algo semelhante amanhã” no GP do Brasil.

Com a vitória na sprint de Interlagos, Verstappen amplia o recorde de vitórias nesse tipo de corrida desde que foi estabelecido em 2021, com 7 triunfos.

Já Norris, que largou da primeira posição, admitiu que o mau desempenho na largada o prejudicou.

“Tenho que analisar a largada, não sei o que aconteceu. Acho que fui conservador, tenho que melhorar para amanhã. Tentei alcançar Verstappen, mas não consegui”, disse ele.

O mexicano Serio Pérez, terceiro, somou seis valiosos pontos que lhe permitem se distanciar do britânico Lewis Hamilton no pódio final da temporada. Com os pontos da sprint, Pérez é o segundo com 246, enquanto Hamilton é o terceiro com 222.

“Não foi uma corrida fácil, acabei perdendo posições para Russel e Hamilton. Depois tive dificuldades, tive que desgastar muito os pneus e paguei por isso no final da corrida. Mas a largada foi ruim”, comentou o segundo piloto da Red Bull.

O GP do Brasil será disputado neste domingo, a partir das 14h (horário de Brasília).

– Classificação da corrida sprint do Grande Prêmio do Brasil, 20ª etapa do Mundial de Fórmula 1.

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

3. Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

4. George Russell (GBR/Mercedes)

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

6. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)





7. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

8. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

9. Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri-Red Bull)

10. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

11. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

12. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

13. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

14. Estéban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

15. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

16. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

17. Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo-Ferrari)

18. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)





19. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

20. Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

