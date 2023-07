AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2023 - 13:30 Compartilhe

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, venceu a corrida sprint do Grande Prêmio da Bélgica neste sábado (29), em prova que começou com 30 minutos de atraso devido à chuva no circuito de Spa-Francorchamps.

Verstappen, que largou em primeiro, chegou à frente do australiano Oscar Piastri (McLaren) e do francês Pierre Gasly (Alpine), que completaram o pódio.

