Max Verstappen vence corrida sprint do GP da Bélgica de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2023 - 15:04 Compartilhe

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, venceu a corrida sprint do Grande Prêmio da Bélgica neste sábado (29), em prova que começou com 30 minutos de atraso devido à chuva no circuito de Spa-Francorchamps.

Verstappen, que largou em primeiro, chegou à frente do australiano Oscar Piastri (McLaren) e do francês Pierre Gasly (Alpine), que completaram o pódio.

A corrida começou com todos os carros usando pneus de chuva e atrás do safety car para o reconhecimento da pista por cinco voltas, com todos os carros usando pneus de chuva, antes de uma largada lançada.

Após a saída do safety car, metade dos pilotos foi para os boxes para colocar pneus intermediários, já que a pista estava secando. Verstappen, que liderava, optou pela troca na volta seguinte.

A estratégia poderia ter custado caro para o holandês, que retornou à pista atrás de Piastri.

Pouco depois, após o safety car entrar em cena novamente devido ao acidente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), Verstappen alcançou e ultrapassou Piastri rapidamente para retomar a liderança da prova.

“Perdemos uma posição, mas sabíamos que éramos rápidos”, afirmou o bicampeão mundial. “Foi uma decisão mais segura, então ficar na pista não me incomodou”.

“Fizemos o nosso melhor. Lideramos algumas voltas, mas não fomos páreo para Max”, disse Piastri, que nesta corrida sprint na Bélgica conseguiu seu melhor resultado em sua primeira temporada na F1.

– Classificação da corrida sprint do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 24:59.433

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 25:06.110

3. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 25:10.166

4. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 25:12.081

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 25:14.449

6. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 25:15.485

7. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 25:16.190*

8. George Russell (GBR/Mercedes) 25:16.255





9. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 25:21.843

10. Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri-Red Bull) 25:22.239

11. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 25:24.440

12. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 25:25.736

13. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari ) 25:26.439

14. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 25:32.419

15. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari ) 25:35.775

16. Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 25:37.004**

17. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 25:37.260

18. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri-Red Bull) 25:38.700

* punido com 5 segundos por ter provocado uma colisão com Sergio Pérez.

** punido com 5 segundos por excesso de velocidade no pit lane.





Abandonos:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

– Classificação do Mundial de Fórmula 1:

. Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 289 pts

2. Sergio Pérez (MEX) 171

3. Fernando Alonso (ESP) 139

4. Lewis Hamilton (GBR) 135

5. Carlos Sainz (ESP) 92

6. George Russell (GBR) 91

7. Charles Leclerc (MON) 84

8. Lando Norris (GBR) 63

9. Lance Stroll (CAN) 45

10. Oscar Piastri (AUS) 34

11. Esteban Ocon (FRA) 31

12. Pierre Gasly (FRA) 22

13. Alexander Albon (TAI) 11

14. Nico Hülkenberg (ALE) 9

15. Valtteri Bottas (FIN) 5

16. Zhou Guanyu (CHN) 4

17. Yuki Tsunoda (JAP) 2

18. Kevin Magnussen (DIN) 2

19. Daniel Ricciardo (AUS) 0

20. Logan Sargeant (EUA) 0

21. Nyck de Vries (HOL) 0

. Campeonato de construtores:

1. Red Bull 460 pts

2. Mercedes 226

3. Aston Martin-Mercedes 184

4. Ferrari 176

5. McLaren-Mercedes 97

6. Alpine-Renault 53

7. Williams-Mercedes 11

8. Haas-Ferrari 11

9. Alfa Romeo-Ferrari 9

10. AlphaTauri-Red Bull 2

hdy/iga/mcd/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias