AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/03/2024 - 15:35 Para compartilhar:

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu sem grandes dificuldades o Grande Prêmio da Arábia Saudita, segunda prova das 24 desta temporada do Mundial de Fórmula 1, neste sábado, no circuito urbano de Jidá.

O tricampeão mundial, que largou da pole position, chegou ao seu 100º pódio e conquistou a 56ª vitória de sua carreira, a nona consecutiva, superando seu companheiro mexicano Sergio Pérez, como havia ocorrido no último fim de semana no GP do Bahrein.

nb/fbx/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias