Max Verstappen (Red Bull) vence GP do México de F1

O holandês Max Verstappen (Red Bull) se consolidou como líder do mundial de Fórmula 1 neste domingo ao vencer o Grande Prêmio do México com autoridade aumentando a vantagem sobre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), atual campeão mundial, que terminou em segundo.

O terceiro lugar no pódio ficou com o mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que por alguns momentos liderou a corrida para a alegria da torcida local que lotou as arquibancadas do Autódromo Hermanos Rodríguez.

Valtteri Bottas, que largou na pole, perdeu a posição privilegiada poucos metros após a largada depois de ser ultrapassado por Verstappen e sofrer um toque do australiano Daniel Ricciardo (McLaren).

