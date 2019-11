Max Verstappen (Red Bull) vence GP do Brasil de F1

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu neste domingo um emocionante Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, no qual as Ferraris do monegasco Charles Leclerc e do alemão Sebastian Vettel se chocaram e tiveram que abandonar a prova a 10 voltas para o fim.

O incidente entre as Ferraris abriu uma brecha para que o francês Pierre Gasly, da Toro Rosso, subisse ao pódio pela primeira vez na carreira ao cruzar a linha de chegada em segundo lugar, logo à frente do já sagrada campeão do mundo Lewis Hamilton (Mercedes).

pel/mca/am