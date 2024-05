Max Verstappen (Red Bull) vence corrida sprint do GP de Miami

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/05/2024 - 14:56 Para compartilhar:

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, venceu neste sábado (4) a corrida sprint do Grande Prêmio de Miami (Estados Unidos), sexta das 24 provas do calendário.

O atual campeão mundial, que largou da pole position, superou o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) com 3,3 segundos de vantagem no Autódromo Internacional de Miami.

O mexicano Sergio Pérez, companheiro de equipe de Verstappen na Red Bull, foi terceiro nesta corrida de 19 voltas, realizada poucas horas antes da classificação para o Grande Prêmio de domingo.

O australiano Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Red Bull), surpresa do evento até então, terminou na quarta posição e o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) foi o quinto.

Verstappen, que buscará no domingo sua terceira vitória consecutiva em Miami, resistiu à forte largada de Leclerc para garantir a permanência na liderança.

Atrás de ‘Mad Max’ a corrida teve muita ação e vários incidentes.

Na primeira curva houve uma colisão que levou ao abandono de Lando Norris (McLaren) e Lance Stroll (Aston Martin). O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) também foi atingido, mas conseguiu seguir em frente e terminou em penúltimo.

Outra luta acirrada entre Kevin Magnussen, piloto da Haas, e o veterano Lewis Hamilton (Mercedes) rendeu uma penalização a ambos.

Verstappen, que se manteve afastado dos incidentes, somou mais oito pontos ao seu total da temporada com esta vitória.

“Acho que meu motor não estava bem na largada e tive que acelerar um pouco, felizmente tudo correu bem na primeira curva”, disse o atual campeão.

“Conseguimos de maneira constante aumentar um pouco a diferença, mas não foi completamente perfeito, por isso ainda temos um pouco de trabalho a fazer”, acrescentou Verstappen, que já havia vencido a primeira corrida sprint do ano em Xangai (China).

Os pilotos participam neste sábado da classificação para determinar o grid de largada do Grande Prêmio de domingo.

bur/mb-gbv/ol/aam