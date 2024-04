Max Verstappen (Red Bull) conquista pole do GP da China de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/04/2024 - 6:12 Para compartilhar:

O líder do Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull), conquistou neste sábado (20) a pole position do Grande Prêmio da China, na primeira corrida de F1 no país desde 2019.

No circuito de Xangai, o holandês, atual tricampeão mundial, superou o companheiro mexicano Sergio Pérez e o veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) no treino classificatório.

Esta é a 37ª pole de Verstappen em Grandes Prêmios e a 100ª da equipe Red Bull, no mesmo circuito onde o alemão Sebastian Vettel conseguiu a primeira pela equipe austríaca em 2009.

Lando Norris acompanhará Alonso na segunda fila, partindo da quarta posição. Atrás dele, o britânico terá o companheiro da McLaren, o australiano Oscar Piastri (5º) e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), 6º.

A outra Ferrari, a de Carlos Sainz, largará da 7ª posição. O espanhol bateu em um muro em alta velocidade durante o Q2, segunda parte do treino classificatório, danificando a frente de seu carro.

Mas Sainz conseguiu se beneficiar de uma interrupção na sessão necessária para limpar a pista, o que deu tempo aos mecânicos da ‘Scuderia’ para mudarem a asa dianteira, permitindo ao espanhol conseguir um lugar no ‘Top 10’ e, portanto, passar para o Q3.

Aclamado pelo público local desde o início do fim de semana, Zhou Guanyu largará no domingo da 16ª posição, ao volante de sua Sauber. O nativo de Xangai, que alcançou a elite do automobilismo em 2022, é o primeiro piloto chinês da história a competir num Grande Prêmio de F1 na China.

O GP da China, que está de volta ao calendário da Fórmula 1 após cinco anos de ausência devido à pandemia de Covid-19, é a primeira das seis corridas da temporada com o formato de corrida sprint, o que modifica o habitual roteiro do fim de semana.

Os pilotos tiveram apenas uma sessão de treinos livres na sexta-feira antes de uma sessão de classificação para determinar o grid de largada para a corrida sprint de sábado, vencida por Verstappen horas antes desta sessão de classificação ‘clássica’.

Na corrida sprint, o holandês venceu ficando à frente do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que largará da 18ª posição no domingo, depois de ter realizado mais tarde a sua pior sessão de classificação desde 2022.

— Grid de largada do GP da China de Fórmula 1:

-Primeira fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

-Segunda fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

Lando Norris (GBR/McLaren)

-Terceira fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

-Quarta fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

George Russell (GBR/Mercedes)

-Quinta fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Haas)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber)

-Sexta fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls)

-Sétima fila:

Estéban Ocon (FRA/Alpine)

Alexander Albon (TAI/Williams)

-Oitava fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine)

Guanyu Zhou (CHN/Sauber)

-Nona fila:

Kevin Magnussen (DIN/Haas)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

-Décima fila:

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls)

Logan Sargeant (EUA/Williams)

