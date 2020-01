Max Verstappen prolonga contrato com a Red Bull até 2023

O holandês Max Verstappen, piloto mais jovem a vencer uma corrida na história da Fórmula 1, continuará correndo pela Red Bull até o fim da temporada 2023, anunciaram nesta terça-feria o jovem de 22 anos e a escuderia austríaca.

“A chegada da Honda (como fornecedora dos motores da Red Bull em 2019) e os progressos que realizamos ao logo dos últimos 12 meses me dão ainda mais motivação e convicção de que podemos ganhar juntos”, explicou Verstappen em comunicado. “Quero ganhar com a Red Bull e nosso objetivo com toda certeza é lutar juntos por um título mundial”.

“Max mostrou o quanto ele é importante para a equipe. Ele acredita sinceramente na relação que construímos com a Honda e estamos felizes em prolongar nossa relação com ele”, comemorou Christian Horner, dirigente da Red Bull.

“Com o desafio que surgem pelas mudanças de regulamento a partir de 2021, a continuidade em tudo que seja possível é essencial”, continuou.

A renovação do vínculo de um dos pilotos em um dos carros mais cobiçados da F1 parece encerrar um mercado de transferências que se apresenta muito aberto para 2021, já que somente outros quatro pilotos têm contratos para além de 2020 (Charles Leclerc com a Ferrari até 2024, Sergio Pérez com a Racing Point até 2022, Esteban Ocón com a Renault e George Russell com a Williams até 2021).

As principais dúvidas são o futuro do alemão Sebastian Vettel na Ferrari e do britânico Lewis Hamilton, que busca com a Mercedes em 2020 um sétimo título mundial que lhe permita igualar o recorde de Michael Schumacher.

Após estrear na F1 em 2015 na Toro Rosso, Verstappen se tornou em 2016 o mais jovem piloto a vencer uma corrida, aos 18 anos, 7 meses e 15 dias, já com a Red Bull no GP da Espanha.

Em 102 corridas na F1, Verstappen soma 31 pódios e oito vitórias, terminando a temporada 2019 na terceira colocação do Campeonato Mundial.

pel/smr/psr/am