AFP - 23/09/2023 - 4:25

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, vai largar na pole position no Grande Prêmio do Japão, depois de ter sido o mais rápido no treino de classificação, realizado neste sábado (23), no circuito de Suzuka.

Verstappen superou as McLaren do australiano Oscar Piastri, que marcou o segundo melhor tempo, e do britânico Lando Norris, terceiro.

