AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/03/2024 - 15:16 Para compartilhar:

O holandês Max Verstappen (Red Bull) vai largar na frente no Grande Prêmio da Arábia Saudita, segunda etapa do Mundial de Fórmula 1, depois de dominar o treino de classificação realizado nesta sexta-feira (8), no circuito de rua de Jidá.

Verstappen, que fez a 34ª pole position de sua carreira, ficou à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez.

nb/dr/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias