Max Verstappen faz a pole do GP de Abu Dhabi de F1

AFP - 25/11/2023 - 12:19

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), que já tem garantido seu terceiro título mundial, fez a pole position do Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1 no treino de classificação disputado neste sábado (25), no circuito de Yas Marina.

Verstappen vai largar na primeira fila ao lado do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que fez o segundo melhor tempo. O terceiro foi o australiano Oscar Piastri (McLaren), à frente do britânico George Russell (Mercedes), quarto colocado.

