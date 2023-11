Max Verstappen faz a pole do GP de Abu Dhabi de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/11/2023 - 13:07 Para compartilhar:

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), que já tem garantido seu terceiro título mundial, fez a pole position do Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1 no treino de classificação disputado neste sábado (25), no circuito de Yas Marina.

“É muito estranho porque todo o fim de semana foi um pouco difícil”, declarou Verstappen, que até agora não tinha brilhado nos treinos livres.

No domingo, ele vai largar na primeira fila ao lado do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), também surpreso com seu bom desempenho.

“Levando em conta o fim de semana que tivemos até agora, não esperava por isso, uma primeira fila, é incrível”, comemorou Leclerc.

O terceiro foi o australiano Oscar Piastri (McLaren), à frente por apenas 7 milésimos de segundo do britânico George Russell (Mercedes), quarto colocado.

Com o título do campeonato de pilotos já garantido para Verstappen e o de construtores para a Red Bull, a principal atração da corrida de domingo será a luta entre Mercedes e Ferrari para ver qual equipe termina na segunda posição na temporada.

Embora Leclerc tenha conseguido sair à frente de Russell, a Mercedes do britânico Lewis Hamilton (11º) terá vantagem no grid de largada sobre o outro carro da Ferrari, do espanhol Carlos Sainz (16º).

A equipe alemã chega a este último GP com 392 pontos, quatro à frente da escuderia italiana.

– Grid de largada do Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1:

. Primeira fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

. Segunda fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

George Russell (GBR/Mercedes)

. Terceira fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)





Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

. Quarta fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

. Quinta fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

. Sexta fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

. Sétima fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)





Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

. Oitava fila:

Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri-Red Bull)

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

. Nona fila:

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari )

. Décima fila:

Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo-Ferrari )

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

hdy/mcd/dam/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias